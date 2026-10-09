EEUU sanciona al Tribunal Penal Internacional por considerar que es un organismo "corrupto" y "politizado"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. La decisión llega después de que Washington sancionara en agosto a su presidenta, Tomoko Akane, y se produce en el contexto de las represalias estadounidenses por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, ha adoptado las sanciones sin ofrecer más detalles sobre su alcance. Al mismo tiempo, la institución ha emitido cuatro licencias que permiten determinadas operaciones vinculadas al tribunal, incluidas las necesarias para mantener su actividad ordinaria. "Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa el TPI", indican en un comunicado.

Las autorizaciones del Tesoro estadounidense permiten realizar determinadas transacciones con el TPI hasta el 7 de abril de 2027. El objetivo de estas licencias es facilitar la continuidad de las operaciones y el pago de los gastos necesarios para el funcionamiento del organismo. Entre las operaciones autorizadas figuran los pagos de los Estados parte del tribunal, así como los salarios de sus empleados y los gastos relacionados con seguros médicos y servicios sanitarios para trabajadores, beneficiarios de subvenciones y contratistas.

Las licencias también contemplan el abono de alquileres, suministros, impuestos, seguros y otras tasas. A ello se suman los pagos por servicios rutinarios que necesita la corte para mantener su actividad.

El Tribunal rechaza las sanciones

La decisión se enmarca en las acciones de la Administración de Donald Trump contra el Tribunal Penal Internacional. Washington acusa al organismo de actuar como una institución "supranacional corrupta" y "politizada", y sostiene que abusa de su autoridad.

Por su parte, el Tribunal Penal Internacional ha rechazado "firmemente" las sanciones argumenta que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en el TPI. "Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que el Tribunal haga aquello para lo que fue creado", denuncian. Asimismo, recuerdan que la institución se estableció mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.