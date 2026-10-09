El Pentágono retransmitirá en directo por 'streaming' la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan

El Pentágono transmitirá en directo a través de internet la ejecución del expsiquiatra militar Nidal Malik Hasan, mediante un pelotón de fusilamiento, fijada para el próximo 3 de diciembre. La decisión supone un giro en la gestión del Departamento de Defensa encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras la autorización concedida por el presidente Donald Trump.

"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", declaró Hegseth en una intervención en el canal conservador Real America's Voice. El titular de Defensa defendió que el ajusticiamiento debe ser accesible a toda la ciudadanía: "Se enfrentará a un pelotón de fusilamiento de soldados. Como debería ser. La gente necesita entender que hay consecuencias graves por este tipo de cosas".

Hasan, un exmayor del Ejército en silla de ruedas tras recibir disparos durante su detención, fue condenado por un tribunal militar en 2013 a la pena capital por asesinar a 13 personas e herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood (Texas) el 5 de noviembre de 2009.

Una ejecución con carga simbólica

El diseño del procedimiento incluye un estricto despliegue de simbolismo. El fusilamiento se llevará a cabo a las 13:00 horas en la misma base de Fort Hood donde Hasan abrió fuego contra sus compañeros —entonces desarmados y a la espera de ser desplegados— al grito de "Allahu akbar".

"Lo haremos un jueves a la una en punto, que es exactamente cuando él cometió el ataque, y serán soldados armados con fusiles quienes conformarán el pelotón", señaló Hegseth, subrayando un retorno a las prácticas de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión consolida la hoja de ruta que la Administración estadounidense ha ido desgranando a lo largo de esta semana. La aprobación del fusilamiento fue anunciada en primera instancia por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, tras la recomendación formal de Hegseth a Trump, fijándose días después los detalles organizativos por parte del secretario en funciones del Ejército, Adam Telle. El propio Donald Trump respaldó abiertamente la medida durante un mitin en Texas, asegurando que se aplicará "justicia definitiva a un asesino malvado".

Un precedente histórico de casi un siglo

El caso de Hasan dinamita varias décadas de tradiciones y protocolos en la justicia capital estadounidense, ya que será el primer soldado ejecutado por el Ejército de EE. UU. desde 1961.

Por otro lado, la retransmisión supondrá la primera ejecución con acceso público general desde 1936, cuando unas 20.000 personas presenciaron el ahorcamiento de Rainey Bethea en Kentucky.

El caso más cercano de difusión restringida se remonta a 2001 con Timothy McVeigh —autor del atentado de Oklahoma—, cuya ejecución se emitió por circuito cerrado exclusivamente para familiares e implicados directos, rechazándose entonces las peticiones para emitirla por internet.

Tensión en el departamento y debate nacional

Este anuncio llega en un contexto convulso para la Administración y la política penitenciaria estadounidense. Por un lado, la medida se suma a la serie de decisiones drásticas adoptadas por Hegseth desde que asumió el cargo de Secretario de Guerra, entre las que destacan el cese de altos mandos, cambios normativos en el estamento legal de las Fuerzas Armadas y medidas enfocadas en redefinir la disciplina interna.

Por otro lado, la reapertura del debate sobre la retransmisión televisada se produce escasos días después de la polémica por la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos intentos de inyección letal, avivando el contrapunto sobre las alternativas de aplicación de la pena de muerte en el país.

Salvo intervención judicial de última hora, la ejecución de Hasan cerrará un proceso abierto hace casi 17 años en Fort Hood y abrirá un escenario inédito en la era digital con la emisión en abierto del primer fusilamiento militar retransmitido por streaming.