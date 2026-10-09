Trump acuerda con Putin la llegada masiva de diésel ruso a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la consecución de un acuerdo que ha calificado de "trascendental" con su homólogo de la Federación Rusa, Vladimir Putin. La entente contempla que Moscú suministre más de 300.000 toneladas de combustible diésel con carácter urgente, destinadas a abastecer tanto al mercado estadounidense como al circuito internacional. Según ha detallado el propio mandatario a través de sus canales públicos, los envíos continuarán durante las semanas venideras con una partida adicional de 500.000 toneladas en noviembre, a la que sucederá otra entrega de un millón de toneladas.

La hoja de ruta planteada por la Casa Blanca aspira a alcanzar un volumen global cercano a los tres millones de toneladas de carburante en un corto periodo. No obstante, el mandatario estadounidense ha admitido que el calendario definitivo dependerá directamente de las capacidades operativas de las refinerías rusas, una velada alusión a las mermas que sufre la infraestructura industrial de Moscú como consecuencia de las incursiones y ofensivas ucranianas sobre objetivos energéticos estratégicos.

El líder norteamericano ha enmarcado este movimiento en una estrategia dirigida a contrarrestar la inflación energética y aliviar la presión sobre los sectores productivos más castigados por los costes operativos. "Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros", ha manifestado Trump, asegurando que la llegada del producto ruso provocará que las cotizaciones caigan con rapidez y alcancen registros favorables para la economía del país.

En el terreno geopolítico, Trump ha vinculado la estabilidad del suministro al dispositivo desplegado por Washington en Oriente Medio, presumiendo de una posición de dominio sobre las rutas del estrecho de Ormuz para garantizar el tránsito mercante en un enclave neurálgico habitualmente amenazado por las fuerzas iraníes. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense no ha dudado en trazar una línea roja respecto a las aspiraciones bélicas del régimen chií, estrecho aliado de Moscú en el tablero internacional: "No tendrá un arma nuclear", ha advertido categóricamente, reafirmando la postura de contención frente a Teherán.