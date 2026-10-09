Un joven con la camiseta de Lamine Yamal interrumpe un mitin de Trump y acaba expulsado

La camiseta de la selección española de Lamine Yamal se ha convertido en protagonista inesperada de un acto político de Donald Trump en Estados Unidos. Un joven que vestía la elástica del futbolista del FC Barcelona, con el dorsal 19, interrumpió este miércoles un discurso del presidente estadounidense en San Antonio (Texas) y terminó siendo expulsado del recinto por los servicios de seguridad.

El incidente quedó grabado en vídeo y las imágenes no tardaron en difundirse por las redes sociales, donde llamó especialmente la atención la indumentaria del manifestante. El joven se encontraba entre los asistentes al mitin cuando comenzó a interrumpir la intervención de Trump, lo que provocó que agentes de seguridad lo escoltaran fuera del recinto.

Lejos de ignorar lo ocurrido, Trump aprovechó la situación para bromear sobre el manifestante. El presidente aseguró que el joven "se va a casa con su madre" y añadió que su progenitora había votado por él.

🇺🇸 Un hombre con la camiseta de Lamine Yamal y la Selección Española interrumpió a Donald Trump en un mitin en San Antonio, Texas, y fue sacado del recinto entre abucheos. Fue uno de los 18 manifestantes escoltados fuera del Freeman Coliseum durante el acto de apoyo al candidato… pic.twitter.com/w20cvkeOiY — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) October 9, 2026

Hasta 18 expulsados del acto

La protesta del joven con la camiseta de Yamal no fue el único incidente registrado durante el mitin. Entre el público también apareció otro asistente que llevaba una camiseta con el mensaje 'SOS Cuba'.

Según informó la oficina de la Policía del condado de Bexar, un total de 18 personas fueron escoltadas fuera del recinto por comportamientos que alteraron el desarrollo del acto. Pese a las intervenciones de los agentes, las autoridades confirmaron que no se practicaron detenciones.

Trump, en plena campaña electoral

El episodio se produce en un momento de intensa actividad política para el presidente estadounidense, que durante las últimas semanas ha intensificado su campaña de apoyo a los candidatos republicanos ante las elecciones legislativas de noviembre.

En estos comicios estará en juego el control del Congreso, por lo que Trump busca movilizar a los votantes conservadores y reforzar las candidaturas de su partido mediante su participación en actos de campaña.

El mandatario también ha tenido recientemente protagonismo en el ámbito futbolístico. Este verano asistió a la final del Mundial celebrada en Nueva Jersey, en la que España se impuso a Argentina, y participó posteriormente en la ceremonia de entrega de medallas.