El Papa tilda de "inadmisible" la ejecución pública y por fusilamiento de Nidal Hasan ordenada por el Pentágono

El anuncio sin precedentes de la Administración estadounidense de ejecutar por fusilamiento y retransmitir en directo por streaming la muerte de Nidal Malik Hasan, autor de la matanza en la base militar de Fort Hood en 2009, ha provocado una inmediata y contundente reacción en el Vaticano. Con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el Papa ha calificado la pena capital de «inadmisible», cargando contra una medida que el propio entorno papal y la Iglesia norteamericana ven como una deriva peligrosa.

Un rechazo papal al espectáculo público

A través de un mensaje público difundido tras conocerse las intenciones del Departamento de Defensa de EE. UU., el Santo Padre ha subrayado que la vida humana es inviolable y que la justicia no debe confundirse con la venganza ni con el espectáculo mediático: "La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", ha recordado el Pontífice, recalcando que la sociedad ya cuenta con "sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse".

La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital: ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 10, 2026

Las palabras del Papa llegan acompañadas del profundo malestar manifestado por las altas esferas de la Santa Sede y la jerarquía católica estadounidense.

El choque con Roma surge tras la decisión del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, respaldada por el presidente Donald Trump, de convertir la ejecución de Hasan —prevista para el 3 de diciembre a las 13:00 horas en Fort Hood— en una demostración pública de las "consecuencias graves" de sus actos.

El plan contempla que un pelotón de soldados ejecute al expsiquiatra militar en silla de ruedas, siendo además la primera retransmisión abierta al público general de una ejecución desde 1936, un hito inédito en la era digital que la Iglesia considera un retroceso ético inaceptable.