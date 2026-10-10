La mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales vuelve a prisión con graves secuelas

La reclusa estadounidense Christa Pike ha abandonado el hospital de Nashville en el que permanecía ingresada desde hace diez días y ha regresado al Centro Debra K. Johnson, el principal presidio femenino de Tennessee. La mujer, de 50 años, sobrevivió de forma insólita a dos inyecciones letales de pentobarbital durante su fallida ejecución el pasado 30 de septiembre, lo que forzó a suspender el ajusticiamiento y derivarla de urgencia a un centro sanitario.

A través de un comunicado difundido por sus abogados, la interna manifestó su gratitud hacia los equipos de emergencia y el personal sanitario por las atenciones prestadas ante unas circunstancias extraordinarias que la dejaron inconsciente durante varias jornadas. La defensa de la rea ha advertido de que su situación clínica continúa siendo delicada y que seguirá bajo estricta observación médica entre rejas.

Las secuelas físicas derivadas de las sustancias suministradas son de notable gravedad. Según el relato de sus letrados, Pike presenta un coágulo sanguíneo en un brazo, padece una neumonía y sufre problemas que le impiden tragar con normalidad. Estas complicaciones ilustran el impacto del intento frustrado de ejecución que ha vuelto a poner el foco sobre la idoneidad y los protocolos de los fármacos empleados por la administración penitenciaria norteamericana.

El incidente ha provocado una inmediata reacción política en el estado. El gobernador Bill Lee ha tomado la determinación de suspender las ejecuciones previstas para lo que resta de 2026, dado que ya son dos los procedimientos mediante inyección letal que no han podido culminarse con éxito en la región a lo largo del año. Por el momento, el Ejecutivo estatal no ha aclarado si solicitará una nueva orden judicial para volver a aplicar la pena capital contra la prisionera.

El caso de Pike cuenta además con una notable trascendencia histórica, dado que estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en cerca de dos siglos. En la actualidad, 42 personas aguardan en el corredor de la muerte en un territorio donde la Justicia ha aplicado la sanción máxima a 17 reclusos desde la restauración de la pena capital en Estados Unidos en 1977.