Trump arremete contra la nueva Nobel de la Paz y vuelve a reivindicar el premio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado con dureza su disconformidad tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem Pillay. A través de un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, el dirigente norteamericano ha cuestionado la notoriedad y los méritos de la premiada, a quien ha reprochado una supuesta hostilidad manifiesta hacia el Estado judío al tiempo que afeaba al Comité Noruego haber descartado su propia candidatura.

"Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más!", ha denunciado Trump en su escrito. En la misma publicación, el mandatario ha enfatizado que Pillay carece de repercusión internacional: "De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras".

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido su gestión en política exterior asegurando que merecería haber obtenido hasta en ocho ocasiones el prestigioso reconocimiento internacional. Entre los hitos que se ha atribuido figuran la liberación de cautivos israelíes tras presionar a la organización terrorista Hamás, el freno a las capacidades bélicas del régimen de Irán y la captura de Nicolás Maduro. Asimismo, ha presumido de haber presionado a los socios de la OTAN para que eleven sustancialmente su compromiso de gasto militar hasta alcanzar el 5 % del producto interior bruto.

En este contexto, el líder estadounidense ha querido poner en valor el reconocimiento público que le brindó la opositora democrática venezolana María Corina Machado, galardonada en la edición anterior del premio por su resistencia pacífica frente a la dictadura chavista. Trump ha recordado las palabras de Machado: "'Donald Trump ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona que lo haya recibido jamás'. Teniendo en cuenta mi historial de paz, un historial que nadie más ha logrado jamás, ¡estoy de acuerdo!", ha reiterado.

Por último, el presidente ha cargado contra la burocracia internacional y contra el sesgo ideológico que, en su opinión, domina los foros de Naciones Unidas, tachando la resolución del jurado nórdico de sectaria. Para el mandatario, el galardón ha quedado desprestigiado al caer en manos de "un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización", sellando así un nuevo encontronazo con los organismos multilaterales.