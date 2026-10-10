Trump estalla contra Zelenski y pide "un nuevo presidente" para negociar la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido de forma contundente contra el mandatario ucraniano, Zelenski, al asegurar desde la base militar de Andrews que ha llegado el momento de que Ucrania cuente con un nuevo liderazgo capaz de negociar el fin del conflicto.

En sus declaraciones a los medios, el líder estadounidense sugirió la necesidad de elegir "un nuevo presidente" que "pueda llegar a un acuerdo", reprochando que "Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos" y no ha resuelto la guerra a pesar de que "Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces", pero "elige no hacerlo".

"Zelenski quiere generar problemas al mundo", ha señalado. El desencuentro entre ambos mandatarios se produce en un escenario de creciente fricción por las tácticas militares de Kiev. Trump acusó formalmente al gobierno ucraniano de perjudicar la economía global y al sector agrícola por continuar con las incursiones con drones contra la infraestructura petrolera rusa: "Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas".

El inquilino de la Casa Blanca reveló que Washington exigió explícitamente a Kiev evitar ataques a las refinerías y denunció que las fuerzas ucranianas han ignorado las advertencias estadounidenses al golpear las plantas de combustible diésel. "Le hemos dicho a Zelenski. 'Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo'. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez", ha planteado.

Este cruce de acusaciones coincide con el reciente anuncio de la Casa Blanca sobre un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para levantar las sanciones sobre el diésel ruso e importar de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible con el fin de estabilizar el mercado internacional.

Por su parte, Zelenski ha calificado públicamente esta exención como una concesión injustificada que beneficia económicamente a Moscú, mientras Washington insiste en que las operaciones de Ucrania contra la red energética rusa amenazan con desequilibrar los suministros globales de carburante.