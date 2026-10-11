Moros, Cristianos y el Xacobeo exhiben el orgullo español en el corazón de Manhattan

Pese a las inclemencias meteorológicas y una persistente lluvia que acompañó toda la jornada, el Desfile de la Hispanidad de Nueva York volvió a exhibir la vitalidad de la herencia cultural española e hispanoamericana en el corazón de Manhattan. La emblemática Quinta Avenida se vistió de gala para acoger la 62ª edición de una marcha que congrega anualmente a miles de personas en torno al acervo común, la historia compartida y las tradiciones populares de ambas orillas del Atlántico.

La presencia española contó con una representación de notable arraigo folclórico. Entre los momentos más llamativos de la jornada destacaron los Moros y Cristianos de Orihuela, que desplazaron desde Alicante a cerca de un centenar de participantes. Los festeros levantinos llevaron sus majestuosos trajes, estandartes y marchas tradicionales al trazado neoyorquino, suscitando el entusiasmo de los asistentes congregados a lo largo del recorrido. Junto a ellos, el célebre Entierro de la Sardina de Murcia conmemoró en la Gran Manzana su 175 aniversario, exportando la vistosidad y el colorido de una de las festividades de primavera más singulares de la región levantina.

El norte de España también brilló con fuerza gracias al protagonismo otorgado a Galicia, cuya delegación estuvo centrada en la promoción del Xacobeo 2027. En colaboración con la histórica Casa Galicia de Nueva York —entidad fundada en 1940 para preservar el nexo de la comunidad gallega con su tierra natal—, la agrupación folclórica Celme de Pontevedra ofreció una muestra de bailes y sones autóctonos que reivindicaron la riqueza del Camino de Santiago y el patrimonio inmaterial hispano ante el público internacional.

Esta conmemoración coincidió, además, con un hito relevante para la memoria de la emigración española en Estados Unidos. El pasado mes de septiembre, las autoridades locales designaron de manera honorífica la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida como Little Spain-La Nacional Way. Con este nombramiento se rinde tributo histórico a La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española creada en 1868, institución señera que durante más de un siglo y medio ha servido de refugio y punto de encuentro cultural para generaciones de españoles afincados en Nueva York.

La cita, integrada formalmente en los actos del Mes de la Herencia Hispana, dio cabida asimismo al folclore de una veintena de naciones hermanas de Hispanoamérica. Destacó especialmente la delegación de Colombia con el Carnaval de Barranquilla, representado por la reina infantil Isabella Daes García. La marcha ratificó de este modo los estrechos lazos históricos, lingüísticos y civilizatorios que unen a España con el continente americano en un evento de proyección universal.