Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

Poco después, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado su sorpresa por el anuncio de Trump, pero ha expresado su disposición a cumplirlo si Moscú hace lo propio.

"El anuncio de alto el fuego ha sido algo nuevo para mí, pero si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego para la energía, Ucrania también", ha afirmado Zelenski en declaraciones al periodista de los medios estadounidenses CNN y Axios Barak Ravid.

"Si el presidente Trump lo ha negociado con —el presidente ruso, Vladimir— Putin, por favor decidnos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos listos y vamos a aceptarlo", ha añadido.

Más tarde, Zelenski ha publicado un vídeo en sus canales en el que califica de "buena noticia" el acuerdo anunciado por Trump. "Es una buena noticia para todo el mundo. Lo que importa es que se haga realidad", ha apuntado.

Así, Kiev estaría dispuesta a cesar los ataques sobre la "infraestructura energética rusa" y "esperamos la misma voluntad de Rusia, conforme al acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos".

Ahora Zelenski espera "detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia" y que "Putin cumpla lo que ha dicho el presidente Trump". "Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido ya las órdenes pertinentes", ha explicado.

Sin embargo, Zelenski ha recordado que en la última semana Rusia ha realizado más de 200 ataques contra las instalaciones ucranianas de generación y transporte de energía eléctrica. "Ucrania ha propuesto muchas medidas de desescalada. Putin ha tenido una sola respuesta para todas: 'niet'", se ha lamentado. "Ucrania quiere paz. La cuestión es si Rusia la quiere", ha remachado.

El propio Zelenski ha confirmado que en las últimas horas, después del anuncio de Trump, Rusia ha atacado la central eléctrica CHP-5 de Járkov.

Desde Rusia la única respuesta oficial ha sido la del vicepresidente de la Comisión de Energía de la Duma o Parlamento ruso, Igor Ananskij, quien ha señalado que no saben nada sobre un alto el fuego para la energía. "Todos sabemos que Trump a menudo dice cosas para que bajen los precios del petróleo, las 'intervenciones verbales'. No sé si es verdad", ha afirmado en declaraciones recogidas por medios rusos.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial. Trump incluso había pedido un nuevo presidente para Ucrania.