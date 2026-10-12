Un hombre mata a su hija embarazada, a sus dos nietos y a otros cinco familiares antes de suicidarse en Pensilvania

Un hombre de 45 años mató a ocho miembros de su familia y a una amiga de esta en un tiroteo ocurrido el viernes por la tarde en la localidad de Erie (Pensilvania, Estados Unidos). Entre las víctimas se encuentran su hija, Angelina Stone, embarazada y a pocos días de dar a luz, y sus dos hijos pequeños, de cinco y casi dos años. El presunto autor de los disparos se suicidó después de cometer la masacre.

El bebé iba a llamarse Kyrie y tenía previsto nacer el miércoles.

El tiroteo comenzó en la vivienda

De acuerdo con la reconstrucción policial, los primeros disparos se produjeron dentro de la casa familiar, situada en Perry Road. Después, el hombre salió al exterior y disparó contra dos mujeres que habían acudido al domicilio. Ambas murieron.

El sospechoso regresó entonces al interior de la vivienda y se quitó la vida. Cuando llegaron los agentes, encontraron a las dos mujeres fuera de la casa. Tras inspeccionar el inmueble, localizaron allí al resto de las víctimas.

El jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, describe la escena como "la peor" que había presenciado. Las autoridades no han difundido todos los nombres de las víctimas mientras notifican a sus familiares.

La investigación busca aclarar el móvil

La Policía no ha establecido por ahora qué desencadenó el tiroteo. Los investigadores revisan los registros telefónicos de las personas fallecidas y estudian si los problemas de salud mental pudieron influir, aunque esta hipótesis no está confirmada.

Los familiares de las víctimas han expresado su dolor. Juicesiyah Alexander Ezekiel, padre de uno de los niños fallecidos, dijo a Erie News Now que el presunto autor era el padre de su expareja. Una familiar lamentó que los menores "no merecían lo que les pasó".

Vecinos y allegados se movilizan

La tragedia ha conmocionado a la comunidad. Vecinos y familiares participaron en una vigilia frente a la vivienda y dejaron globos y peluches en recuerdo de las víctimas.

También se han abierto campañas de recaudación para ayudar a los allegados con los gastos funerarios. Una de ellas había reunido cerca de 24.000 dólares hasta el domingo.