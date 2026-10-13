El toque de atención de Marco Rubio a Pedro Sánchez en su felicitación a España por la Fiesta Nacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a España con motivo de la Fiesta Nacional y aprovechó su mensaje para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez medidas concretas contra la inmigración masiva y un aumento de la inversión en Defensa.

La declaración, difundida por la Embajada estadounidense en Madrid, recordó también el apoyo español a las colonias norteamericanas durante la Revolución Americana y subrayó los vínculos económicos y culturales entre ambos países.

"En nombre de los Estados Unidos de América, hago llegar mi felicitación a España y a sus ciudadanos hoy, día de la Fiesta Nacional de España", afirmó Rubio en el comunicado publicado por la representación diplomática estadounidense.

El jefe de la diplomacia norteamericana vincula la celebración española con el 250 aniversario de Estados Unidos, que se conmemora este año 2026, y destaca la contribución de España durante la lucha por la independencia estadounidense.

Rubio reclama fronteras seguras y más inversión en Defensa

Junto a las felicitaciones, Rubio incluye un mensaje sobre las prioridades de la Administración estadounidense en materia de seguridad. "Para avanzar las prioridades esenciales para la seguridad y la prosperidad de nuestros países, Estados Unidos seguirá instando a España a tomar medidas significativas para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para fortalecer la seguridad europea", señala el texto.

Declaración del Secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo del Día Nacional de España: "En nombre de los Estados Unidos de América, hago llegar mi felicitación a España y a sus ciudadanos hoy, día de la Fiesta Nacional de España. Al celebrar este año el 250 aniversario de… pic.twitter.com/yEFzsqmgmX — U.S. Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) October 12, 2026

Rubio cierra el mensaje con una felicitación dirigida a los españoles: "En este día especial, deseo al pueblo español una feliz celebración y un próximo año lleno de prosperidad".

Trump recupera el protagonismo de Cristóbal Colón en el Día de Colón

La felicitación de Rubio coincide con los actos conmemorativos del 12 de octubre y con la recuperación del protagonismo de Cristóbal Colón en Estados Unidos impulsada por Donald Trump.

La Casa Blanca ha lanzado una página web dedicada al navegante en el marco del Día de Colón, celebrado el 11 de octubre. La iniciativa se produce después de que Trump recuperara en 2025 la celebración diferenciada de esta festividad, que durante el mandato de Joe Biden coincidió en la misma jornada con el Día de los Pueblos Indígenas.

VIDEO | La Casa Blanca lanza una página web para homenajear a Cristóbal Colón, al que presenta como "el héroe estadounidense por excelencia" que "navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo". 📹 Casa Blanca pic.twitter.com/PD5UN2P7cn — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 13, 2026

En el mensaje incluido en la nueva web, Trump define a Colón como "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental, y uno de los hombres más valientes y visionarios que caminaron sobre la faz de la tierra".

La página recopila información sobre la vida del navegante e incluye fotografías, gráficos generados mediante inteligencia artificial y una infografía sobre la ruta de la expedición que llegó el 12 de octubre de 1492 a Guanahaní, isla posteriormente rebautizada como San Salvador, en el actual archipiélago de Bahamas.

La Casa Blanca también difundió en redes sociales el mensaje "Cristóbal Colón fue un héroe", acompañado del enlace a la página conmemorativa, y añadió la frase "Naveguen. El Día de Colón ha vuelto".

Una festividad recuperada por Trump

El Día de Colón se celebra a nivel federal en Estados Unidos desde 1971. Biden no derogó la festividad, pero promovió la celebración del Día de los Pueblos Indígenas en esa misma fecha, en un contexto marcado por las protestas contra monumentos vinculados a la colonización de América y a la historia esclavista estadounidense.

Trump anunció en 2025 la recuperación de la celebración de Colón y volvió a reivindicar su figura en un mensaje dirigido especialmente a la comunidad italoamericana. El presidente republicano ha defendido en anteriores ocasiones que el modo de vida estadounidense comenzó con el navegante.