El FBI detiene a un ingeniero de OpenAI por ocultar micrófonos en la sede para acceder a conversaciones confidenciales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la detención de Abdulrahman Alfozan, un ciudadano saudí de 35 años y antiguo ingeniero de OpenAI, acusado de ocultar un dispositivo de grabación en una sala de reuniones de la compañía en San Francisco.

La investigación se centra en la presunta instalación de un dispositivo para interceptar conversaciones confidenciales relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial de la empresa. OpenAI ha confirmado que ha rescindido el contrato del empleado y ha señalado que, por el momento, no tiene indicios de que accediera de forma indebida a información sensible o sustrajera datos.

Un dispositivo oculto en una sala de reuniones

El director del FBI, Kash Patel, ha afirmado que el sospechoso ocultó un dispositivo de grabación en la sala de reuniones ejecutiva de la compañía con el objetivo de captar conversaciones confidenciales sobre sus desarrollos tecnológicos.

A finales de septiembre, personal de OpenAI descubrió un dispositivo de grabación de audio insertado en un puerto USB situado en la parte trasera de un televisor de una sala de reuniones de las instalaciones de San Francisco.

El aparato contenía información cifrada y, según los datos difundidos sobre la investigación, había sido ocultado entre papel higiénico antes de instalarse en la sala durante ese mismo mes.

NEWS RELEASE out of @FBISanFrancisco: Saudi National Arrested for Installing Surreptitious Audio Recording Device at San Francisco Super Intelligence Company Read more about how this #FBI is protecting American businesses and defending national security. https://t.co/whUZzwwH6q pic.twitter.com/nfUGfgXl15 — FBI (@FBI) October 13, 2026

El exempleado se enfrenta a cinco años de cárcel

Alfozan trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025. Tras su detención, compareció ante un tribunal federal, donde se presentó formalmente el caso en su contra.

Si resulta declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, seguida de otros tres años de libertad vigilada, además de una multa de hasta 250.000 dólares, equivalentes a más de 220.000 euros. La investigación continúa bajo la dirección del FBI.

OpenAI descarta indicios de robo de información

La empresa ha confirmado el despido del trabajador y ha agradecido la actuación de los agentes y fiscales que participaron en la investigación.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, OpenAI ha asegurado que, hasta el momento, no dispone de indicios de que el exempleado haya accedido indebidamente o sustraído los pesos de sus modelos, el código fuente o los datos de sus clientes.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside one of our offices. We used our models to understand the device and where it had come from, identifying that a specific employee had planted it a few days earlier. We referred the matter to the FBI, and we're… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026

La compañía ha subrayado que se toma muy en serio la protección de su tecnología, sus datos y su personal. También ha defendido su programa de seguridad, diseñado para responder a distintas amenazas, desde riesgos internos hasta ciberdelincuentes y posibles actuaciones de Estados.

OpenAI considera que el caso muestra cómo la inteligencia artificial puede contribuir a detectar amenazas de seguridad. Según la empresa, sus propios modelos ayudaron a identificar al empleado sospechoso antes de trasladar el caso al FBI.