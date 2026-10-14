Nervios, lapsus y tres preguntas: el desastroso debut de la nueva portavoz de Trump

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ha protagonizado este martes su primer contacto formal con los periodistas acreditados en Washington. La comparecencia fue inusualmente breve tras alargarse apenas catorce minutos y conceder tres turnos de palabra, todos ellos a medios cercanos (Fox News, Breitbart y el Daily Mail). En comparación, su predecesora contestó veinte preguntas durante unos tres cuartos de hora en su estreno en el cargo.

Pese a tener ciertas tablas como comentarista en televisiones como Fox News y Newsmax, Zacharia se mostró visiblemente nerviosa, incómoda y balbuceante durante su comparecencia, con problemas incluso para articular los comunicados que traía preparados y que consultó con frecuencia. Cometió incluso el lapsus de llamar "mi presidente" a su marido mientras hablaba de la prioridad de pasar las noches con sus cuatro hijos.

La breve comparecencia sirvió, no obstante, para confirmar un relevo diplomático: la destitución de Kimberly Guilfoyle al frente de la legación de Estados Unidos en Atenas. La antigua presentadora de Fox News y exprometida de Donald Trump Jr. había sido acusada de intentar vender al precio de 100.000 dólares un acceso directo a Donald Trump.

"Me siento muy honrada por trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca", señaló la nueva cara del Gobierno republicano. Visiblemente emocionada, quiso trasladar su gratitud al mandatario por la confianza depositada en ella tras confesar que aspiraba desde hace tiempo a incorporarse a su equipo más cercano en la sede presidencial.

Aunque Trump ha valorado positivamente su estreno, en Washington tienen dudas de que vaya a estar mucho tiempo en el cargo si encadena más actuaciones como esta. Hay que recordar que, en su primer mandato, Donald Trump destituyó al portavoz Anthony Scaramucci después de apenas diez días en el cargo.

El contraste de Zacharia con Leavitt, sin duda la portavoz más competente de la era Trump, resulta especialmente sangrante. Durante su año y medio en el cargo, la exportavoz destacó por su seguridad, agresividad y agilidad, lo que le permitió defender con eficacia al Gobierno de Trump a preguntas también de la prensa más tradicional y escorada a la izquierda. Karoline Leavitt abandonó sus funciones gubernamentales a finales del pasado mes de agosto para centrarse en el cuidado de su familia tras haber dado a luz en mayo.

Katie Zacharia es abogada de carrera y madre de cuatro hijos, y además de su trabajo delante de las cámaras ha sido asesora de comunicación en la empresa del presidente Trump Media & Technology Group. También tuvo un breve paso como portavoz en el Departamento de Seguridad Nacional durante el paso de Kristi Noem por el Gobierno de Trump. Zacharia está casada con el productor Tyler Zacharia, conocido por su trabajo en películas de Scorsese como Silence o The Irishman.