Trump se lanza a por el petróleo de la "hermosa" Groenlandia

Semanas después del acuerdo cerrado por Estados Unidos y Dinamarca para la defensa del Ártico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que en breve pondrá en marcha operaciones "masivas" para explotar los abundantes recursos de Groenlandia, en el punto de mira del mandatario desde que lanzó sus proclamas sobre la isla, que llegó a amenazar con tomar por la fuerza.

"Se está preparando el inicio de una exploración masiva de petróleo, gas y minerales en nuestra nueva y hermosa Groenlandia", ha señalado Trump, quien ha agregado en un mensaje en redes sociales que "hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente accesible" en la isla "es muy superior a la de casi cualquier otro lugar del mundo".

"Desde una perspectiva de seguridad, tanto defensiva como ofensiva, para Estados Unidos y Europa, su valor es inigualable", ha insistido, antes de agregar que "cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia".

Trump ha resaltado que las defensas estadounidenses en la isla "interceptarían y derribarían sistemáticamente drones, misiles o cualquier otra forma de armamento aún no concebida" en caso de ataque contra el país. "Nos proporciona tiempo, ubicación y visibilidad como ningún otro lugar del mundo", ha resaltado el inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump afirmó tras el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que el mismo permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes.

El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, que llegó a amenazarse con hacerse con la isla por la fuerza apelando a motivos de seguridad nacional.