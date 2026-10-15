Trump da un paso atrás y explica por qué la ejecución de Nidal Malik Hasan no será finalmente televisada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la ejecución de Nidal Malik Hasan, el psiquiatra militar condenado a muerte por matar a tiros a 13 militares en la base de Fort Hood en 2009, no será retransmitida. Trump ha justificado la decisión por respeto a quienes prefieren no presenciar la muerte del condenado, aunque ha defendido que mostrarla podría tener un efecto disuasorio.

La ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre y se llevará a cabo mediante un pelotón de fusilamiento. Según ha indicado Trump en sus redes sociales, el procedimiento no se emitirá por internet ni por ningún otro medio audiovisual, pero las familias de los fallecidos podrán acudir si así lo desean.

El presidente estadounidense ha explicado que no se oponía especialmente a la posibilidad de retransmitir la ejecución. A su juicio, mostrar el procedimiento podría servir como advertencia a otros potenciales terroristas. "Habría sido un poderoso disuasorio porque el mundo entero habría sido testigo de cómo América lidia con terroristas y escoria", ha escrito Trump al referirse a Hasan.

Sin embargo, el mandatario ha señalado que también ha tenido en cuenta a quienes no desean ver la ejecución. "Hay mucha gente muy buena y con muy buena voluntad que preferiría no verle morir, ya sea a través de internet o de cualquier otro medio visual", ha añadido.

Trump ha indicado que los familiares de los militares asesinados podrán acudir en persona, de acuerdo con lo que permite la legislación estadounidense. "Se merecen ser testigos de cómo se hace justicia", ha afirmado el presidente al justificar esa posibilidad.

La matanza de Fort Hood en 2009

Nidal Malik Hasan era psiquiatra militar cuando abrió fuego contra militares en la base de Fort Hood, en Texas, en noviembre de 2009. El ataque causó la muerte de 13 personas y dejó numerosos heridos. Hasan fue condenado a muerte por los asesinatos. Su caso se convirtió en uno de los procesos penales más destacados relacionados con un ataque mortal perpetrado dentro de una instalación militar estadounidense.