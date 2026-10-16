Trump echa a su portavoz tres días después de su desastroso debut

Katie Zacharia ha dimitido de su recién estrenado puesto como portavoz de la Casa Blanca poco después de que Trump anunciara que la iba a apartar para buscarle una nueva responsabilidad dentro de su Gobierno, según han confirmado fuentes del Gobierno a Fox News. Con solo una semana en el cargo ha batido el récord de Anthony Scaramucci, que se mantuvo diez días durante el primer mandato de Trump. La decisión llega después de la desastrosa actuación de Zacharia durante su primera rueda de prensa esta semana y de la controversia suscitada por su currículum profesional.

La portavoz estudió Derecho en la Universidad de Pepperdine, pero no cuenta con una licencia que la habilite para ejercer la abogacía en ninguno de los estados del país. Zacharia ha defendido el uso del título de abogada aludiendo a su formación académica y a su experiencia profesional en un bufete jurídico en China, pero los críticos con el Gobierno de Trump han considerado insuficientes sus explicaciones. Durante una entrevista en Fox News, cadena en la que ha trabajado como comentarista, la portavoz trató de aclarar su situación al afirmar que se consideraba "abogada, pero no letrada". Sin embargo, esta distinción no está reconocida por el Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés).

El pasado martes, Zacharia se mostró visiblemente nerviosa, incómoda y balbuceante durante su primera comparecencia, con problemas incluso para articular los comunicados que traía preparados y que consultó con frecuencia. Su rueda de prensa fue inusualmente breve tras alargarse apenas catorce minutos y conceder tres turnos de palabra, todos ellos a medios afines al Gobierno de Trump, cuyas preguntas no deberían haberle supuesto mayores dificultades.

Trump le buscará otro puesto

Trump ya había anunciado este viernes que tiene previsto hablar con Zacharia cuando regrese del mitin que celebrará esta noche en Georgia. El presidente ha dejado entrever que podría ofrecerle otro puesto dentro de su equipo, al tiempo que ha expresado su preocupación por la presión mediática que está soportando desde su llegada al cargo. "No creo que Katie deba sufrir como está sufriendo a manos de la prensa", ha señalado el mandatario, que parece inclinarse por una solución que permita a la portavoz continuar en la Administración sin permanecer en una posición tan expuesta públicamente.

Trump también ha explicado que ya le trasladó su opinión sobre la conveniencia de encontrar una función en la que se encuentre más cómoda. "Le dije que creo que es mejor que sea feliz. No estoy seguro de que puedas ser feliz en este trabajo. No hay nada fácil en este trabajo", ha afirmado.

El presidente ha concluido apuntando que Zacharia probablemente seguirá formando parte de su equipo, aunque desempeñando sus funciones en un puesto menos exigente y con menor exposición pública. Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de un cambio de responsabilidades en los próximos días, en un momento en el que la nueva portavoz afronta sus primeras dificultades al frente de la comunicación de la Casa Blanca.