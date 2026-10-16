Trump carga contra Zelenski y asegura que es más difícil negociar con él que con Putin: "No es un buen tipo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado la disposición de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia. En una entrevista concedida a la cadena conservadora Newsmax, el mandatario norteamericano ha asegurado que resulta más complicado negociar con el dirigente de Kiev que con el presidente ruso, Vladímir Putin, y ha afirmado que, si finalmente se alcanza un pacto de paz, no será con Zelenski.

"Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar", ha afirmado Trump, quien ha ido más allá al señalar que, si finalmente se alcanza "algún tipo de acuerdo", "no será con él".

Las declaraciones llegan en un momento de tensiones entre Washington y Kiev, agravadas por la decisión de la Administración estadounidense de permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos mientras reclama al Gobierno ucraniano que suspenda sus ataques contra instalaciones energéticas de Rusia.

El presidente estadounidense también ha cuestionado la voluntad negociadora de Zelenski. "Dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no", ha sostenido durante la entrevista, antes de reconocer abiertamente sus diferencias con el mandatario ucraniano: "No soy un gran fan de Zelenski".

Trump ha acusado además al Gobierno de Kiev de haber "destrozado" Ucrania, aunque ha situado el origen de la situación en la etapa de Barack Obama al frente de la Casa Blanca. "En realidad, todo empezó con Barack Hussein Obama, cuando les obligaron a ceder Crimea (...), la parte más valiosa de Ucrania", ha declarado.

Rusia se anexionó la península de Crimea entre febrero y marzo de 2014, durante la presidencia de Obama.

Las dificultades para alcanzar la paz

Trump también ha recordado la última y única reunión oficial entre Zelenski y Putin, que ha descrito como "un encuentro nefasto". A su juicio, la enemistad personal entre ambos dirigentes dificulta las posibilidades de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

"Putin detesta a Zelenski, y Zelenski detesta a Putin. Cuando existe un odio así, es muy difícil llegar a un acuerdo", ha señalado.

Pese a estas dificultades, el presidente norteamericano considera que la guerra "debería terminar pronto" porque, según ha afirmado, "a ambos les gustaría que terminara". Sin embargo, ha insistido en que le "resulta más difícil tratar con Zelenski que con Putin".

El mandatario republicano ha aprovechado la entrevista para recuperar sus acusaciones sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden. Trump ha vuelto a sostener, sin aportar pruebas, que aquellos comicios estuvieron manipulados y ha relacionado su resultado con el posterior estallido de la guerra.

"Si las elecciones en Estados Unidos no hubieran estado amañadas, esto nunca habría ocurrido", ha asegurado. Las investigaciones realizadas sobre aquellos comicios no han encontrado pruebas de un fraude generalizado que pudiera alterar el resultado electoral.

El avance ruso frustrado sobre Kiev

El presidente estadounidense también se ha referido a los primeros compases de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Según su interpretación, el conflicto debería haberse resuelto en un periodo mucho más breve.

"En teoría, se suponía que iba a ser una guerra muy, muy rápida", ha explicado Trump, que ha recordado las dificultades que encontraron las tropas rusas durante su avance hacia Kiev.

En las primeras semanas de la invasión, una extensa columna de vehículos militares rusos quedó paralizada mientras trataba de aproximarse a la capital ucraniana. Los problemas mecánicos, la escasez de combustible y las condiciones del terreno, agravadas por el deshielo y las lluvias, complicaron su desplazamiento. A estos factores se sumó la resistencia de las fuerzas ucranianas, que impidió el avance ruso hacia la ciudad.

Trump ha evitado valorar si aquel avance frustrado fue positivo o negativo. "No sé si llamarlo suerte o mala suerte, francamente", ha afirmado.

Por último, ha lamentado las pérdidas humanas acumuladas durante el conflicto y ha subrayado el tamaño y la población de Rusia. "Han pasado cinco años" y Ucrania "ha perdido a muchísimos de sus hombres, y Rusia también, pero Rusia es un país enorme (...), tiene millones de habitantes", ha concluido.