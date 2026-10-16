Un adolescente de 16 años mata a tres niños y una profesora en un tiroteo en Estados Unidos

Un adolescente de 16 años ha matado a tres niños de cinco, ocho y once años y a una profesora en un tiroteo ocurrido este jueves en un colegio de primaria de Bend, en el estado estadounidense de Oregón. El presunto autor, residente en la localidad, también ha fallecido después de que una persona de la comunidad escolar lo persiguiese y se enfrentase a él en el interior del centro.

La tragedia se ha producido en la escuela Silver Rail, donde también han resultado gravemente heridos un niño de siete años y un profesor. Ambos han sido trasladados a un hospital para recibir atención médica, según ha informado la Policía.

Disparos contra las puertas del colegio

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, ha explicado que el joven consiguió acceder al edificio después de abrir fuego con un arma larga contra las puertas de entrada, que se encontraban cerradas con llave. El adolescente fue abatido por una persona de la comunidad escolar que lo persiguió en el interior del colegio y se enfrentó a él.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de las 13:00 horas, hora local, sobre una persona que estaba disparando contra un vehículo. Apenas unos minutos después, comenzaron a registrarse nuevas llamadas a los servicios de emergencia que advertían de la presencia de un tirador activo en un colegio de primaria.

Tras lo sucedido, las autoridades han establecido un punto de encuentro para facilitar el reencuentro de los alumnos con sus familiares. El centro Silver Rail ha cerrado sus instalaciones y el distrito escolar de Bend-La Pine ha anunciado la suspensión de las clases y las actividades escolares previstas para el viernes.

Las autoridades piden tiempo para el duelo

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, ha pedido a la comunidad que se centre por el momento en el duelo y deje para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido.

"Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", ha afirmado.

También se ha pronunciado el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, quien ha dirigido unas palabras especialmente a las familias de los alumnos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche".

Más de 350 tiroteos masivos en Estados Unidos

El ataque se produce en un año en el que Estados Unidos ya ha registrado más de 350 tiroteos masivos, de acuerdo con las cifras recopiladas por Gun Violence Archive. Esta organización incluye en su estadística aquellos incidentes en los que al menos cuatro personas resultan heridas o fallecen por disparos, sin contar al autor.

Entre los episodios más recientes figura el ocurrido el pasado sábado en Erie, una localidad del norte de Pensilvania, donde al menos ocho personas perdieron la vida, incluidos dos niños. En aquel caso, el responsable del tiroteo se quitó la vida después de abrir fuego.