La Justicia de EEUU emite una orden de arresto contra Raúl Castro

La Fiscalía de Florida ha recibido una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos aviones de EEUU de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Ha sido el fiscal general del estado, James Uthmeier, quien ha anunciado la decisión del juzgado.

Fue en 2025 cuando Uthmeier ordenó la reapertura de la investigación sobre la participación del hermano de Fidel Castro en el derribo de las aeronaves, ya que entonces era el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En el ataque, además, murieron cuatro personas.

Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters. Raúl… pic.twitter.com/NkgBxCOatM — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

Castro fue acusado formalmente el pasado mes de mayo por la justicia federal estadounidense por su participación en los hechos, entre los que se incluían los cargos de asesinato y de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. "Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista", ha afirmado el fiscal.

Según la versión de la fiscalía de Florida, unos espías del régimen castrista operaban en determinadas comunidades de Florida, donde recopilaban información de inteligencia para transmitirla a La Habana. Unos hechos que habrían ayudado a los cazas cubanos MiG a localizar las avionetas civiles que trataban de rescatar a los balseros.

Asimismo, Uthmeier ha recordado las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Los cuatro formaban parte de Hermanos al Rescate, cuya sede se hallaba en Miami, y que se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir del régimen por mar.

Según el documento que ha presentado la fiscalía al tribunal para pedir la orden de arresto, Castro era uno de los responsables de tomar la "decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo". Así, las dos avionetas Cessna, que despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban "muy lejos de las aguas territoriales de Cuba" cuando los cazas MiG cubanos las destruyeron.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart ha señalado que "durante décadas, Raúl Castro ha eludido la justicia por el asesinato a sangre fría de tres estadounidenses y un residente permanente que voluntariaba con Brothers to the Rescue, una organización humanitaria dedicada a salvar las vidas de refugiados cubanos que huyen de su brutal dictadura" y que "¡los matones asesinos en La Habana deben responder por sus crímenes!".

La respuesta de La Habana

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado la orden de "patético circo miamense". A través de su cuenta de X ha escrito: "La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico".

Ha acusado también a EEUU de tener un "afán agresivo" hacia la isla y que la medida "responde a los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo" contra Cuba. Además, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, ha afirmado que se trata de una "nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida" y que es el "reflejo de la podredumbre política".