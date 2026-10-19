Trump culpa a la inmigración del caos en Francia: "Cierren sus fronteras y tomen el control"

Donald Trump ha instado a Francia a cerrar sus fronteras "antes de que sea demasiado tarde" y recuperar el control de la situación, al atribuir a la inmigración el deterioro que, a su juicio, atraviesa el país. El presidente estadounidense ha lanzado este mensaje después de los graves disturbios registrados en varias ciudades francesas durante las protestas contra el coste de la vida.

En una publicación en redes sociales, Trump ha asegurado que Francia está "en llamas" y ha responsabilizado de la situación a la llegada de personas procedentes de países con culturas diferentes.

El presidente estadounidense ha vinculado directamente la crisis francesa con la inmigración y ha reclamado una respuesta inmediata de las autoridades galas. "La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", ha afirmado Trump.

A continuación, ha lanzado una exigencia directa al Gobierno francés: "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!".

Los disturbios sacuden varias ciudades francesas

Las declaraciones de Trump llegan después de las movilizaciones del sábado y el domingo contra el encarecimiento de la vida, la situación de la educación pública y la violencia policial. Las protestas derivaron en episodios de violencia en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Limoges y otras localidades.

Durante los disturbios se produjeron saqueos de establecimientos comerciales, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con la Policía. Uno de los episodios señalados por el presidente francés, Emmanuel Macron, fue el ataque contra el Ayuntamiento de Limoges.

Las cifras oficiales citadas por el Gobierno francés apuntan a 2.397 detenciones y 997 agentes heridos. En cuanto a la participación en las manifestaciones, las estimaciones oficiales la sitúan en unas 550.000 personas en todo el país, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calcula que superó las 800.000.

Macron anuncia medidas contra los saqueos

Horas después de las declaraciones de Trump, Macron se dirigió a los franceses en un mensaje televisado en el que condenó los disturbios y responsabilizó de parte de los incidentes a "extremistas de la extrema izquierda" y grupos de delincuentes.

El presidente francés respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad y exigió que los responsables de los saqueos y destrozos afronten las consecuencias penales. También reconoció que los servicios de información policial no anticiparon adecuadamente la magnitud de los incidentes.

L'écoute et le dialogue ne signifient ni la faiblesse ni l'impunité. pic.twitter.com/5zsF3SPhrq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2026

Entre las medidas anunciadas figura la posibilidad de que los prefectos prohíban determinadas concentraciones cuando las circunstancias lo requieran, en coordinación con los alcaldes y con el objetivo de proteger edificios públicos, ciudades y comercios.

Macron también distinguió entre los actos violentos y las reivindicaciones sociales, y reconoció el malestar por el coste de la vida, especialmente por el precio de los combustibles. En este sentido, anunció que parlamentarios y autoridades locales comenzarán a trabajar en propuestas dirigidas a los jóvenes.