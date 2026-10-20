Los diez miembros más ricos del Capitolio: fortunas de entre 200 y 700 millones de dólares
A dos semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato que renovarán todo el Congreso y un tercio del Senado, los medios estadounidenses hacen balance del Capitolio actual y analizan las fortunas de los diez representantes y senadores más ricos, ubicadas entre los 200 y los 700 millones de dólares.
Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana, cuenta con una fortuna de 715,2 millones de dólares procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.
Jim Justice: el senador republicano por Virginia Occidental tiene un patrimonio neto de 664,4 millones de dólares.
Rick Scott (a la izquierda): senador republicano por Florida, gobernador del estado entre 2011 y 2019, fue cofundador de HCA Healthcare y Solantic (empresas privadas del sector sanitario) y su fortuna alcanza los 509,4 millones de dólares.
Darrel Issa: miembro republicano de la Cámara de Representantes por California, tiene un patrimonio de 399,3 millones tras haber sido director ejecutivo de la empresa de alarmas para automóviles Directed Electronics.
Vern Buchanan: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Florida, con 272,2 millones de dólares. Tuvo varios negocios de concesionarios de automóviles y alquiler de aeronaves.
Nancy Pelosi: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por California, tiene un patrimonio de 262,4 millones que procede, fundamentalmente, de las inversiones de su marido.
Mark Warner: senador demócrata por Virginia con 210,1 millones de dólares que proceden de su participación en empresas del sector de las telecomunicaciones.
Daniel Goldman: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York y heredero de la fortuna de Levi Strauss. Cuenta con un patrimonio de 208 millones de dólares.
Pete Ricketts (a la izquierda): senador republicano por Nebraska, hijo del fundador de una empresa de bolsa estadounidense, tiene un patrimonio de 206,6 millones.
April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio. Cierra la lista de los más ricos del Capitolio con una fortuna de 199,1 millones de dólares.