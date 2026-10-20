Una senadora demócrata quiere usar los tribunales para disuadir a los jóvenes de trabajar para Trump

La instrumentalización partidista del aparato del Estado continúa marcando el discurso de ciertos sectores de la izquierda en Estados Unidos. La senadora Elissa Slotkin, exanalista de la CIA, ha instado abiertamente a sus correligionarios a recurrir a la persecución judicial de cargos de la Administración Trump "corruptos". Hasta ahí todo parece razonable hasta que pasa a explicar por qué: el objetivo no sería meter en prisión a delincuentes, sino sembrar el terror entre aquellos jóvenes que contemplen incorporarse a la función pública bajo la presidencia del mandatario republicano.

ON UCHICAGO CAMPUS: U.S. Senator from Michigan Elissa Slotkin hopes planned political prosecutions of republican leaders will scare young conservatives from getting involved in politics.@ElissaSlotkin pic.twitter.com/p7NBJpDcQW — The Chicago Thinker (@ThinkerChicago) October 17, 2026

Durante un evento en la Universidad de Chicago, la representante demócrata por Míchigan defendió que la ofensiva penal no debe restringirse en exclusiva a los altos cargos electos, sino proyectarse hacia los escalones técnicos y administrativos intermedios. Su objetivo manifiesto consiste en forzar que los graduados y profesionales prometedores "tengan miedo de trabajar" en los departamentos federales si estos quedan bajo la dirección del magnate republicano, obstaculizando de raíz la formación de equipos de gobierno eficaces mediante la intimidación penal.

Slotkin ha recibido duras críticas de medios de la derecha estadounidense y de alumnos de la propia Universidad de Chicago. "La senadora Slotkin, que se autocalifica de 'defensora de la democracia', me dijo a mí y a otros estudiantes conservadores que debemos vivir con miedo a una persecución política si nos atrevemos a servir a nuestro país en el Gobierno de Trump", afirmó en X un estudiante de la Universidad de Chicago, Michael Bicksel. "Desgraciadamente para ella, nunca nos intimidarán sus tácticas bolcheviques". También el senador republicano Mike Lee condenó las palabras de su colega: "Es una completa vergüenza amenazar a jóvenes estadounidenses por participar en política y servir a su país".

It is absolutely disgraceful to threaten young Americans for participating in politics and serving their country. https://t.co/VxyH6G2wWn — Mike Lee (@SenMikeLee) October 17, 2026

Más tarde, Mike Lee aclaró en una entrevista que las declaraciones de Slotkin iban más allá de las típicas acusaciones que realizan miembros de ambos partidos contra sus oponentes criticando el mal uso del poder del Estado por parte de sus rivales. "Según entiendo sus palabras, no está diciendo 'persigan delitos'. Está diciendo que hay que instrumentalizar las palancas del Estado para disuadir a la gente de servir en el Gobierno de Trump. Me parece inaudito".

La senadora ha respondido a las críticas en varias televisiones, su cuenta de X y su sitio web. Slotkin considera que sus declaraciones se han sacado de contexto porque el fragmento de vídeo que se ha hecho viral deja fuera la pregunta a la que estaba contestando. La entrevistadora quiso saber si los demócratas se enfocarían en un nuevo y tercer intento de impeachment del presidente Trump si recuperan el control de la Cámara de Representantes. No está claro en qué cambia ese contexto sus palabras.