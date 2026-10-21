Estados Unidos deniega el visado a Ada Colau

El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de visado de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, para asistir a un encuentro internacional de la red de ciudades Fearless Cities que se celebrará en Puerto Rico dentro de dos semanas. La decisión se ha producido después de que las autoridades estadounidenses denegaran inicialmente su autorización electrónica de viaje, a diferencia de lo ocurrido con el resto de los integrantes de su delegación.

Según han publicado El País y la Cadena SER, Colau solicitó el permiso ESTA, una autorización electrónica que permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de obtener previamente un visado. Mientras que sus acompañantes recibieron la aprobación, la exalcaldesa fue la única integrante del equipo cuya solicitud resultó rechazada.

Ante esta situación, Colau acudió a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para someterse a una entrevista personal. De acuerdo con fuentes próximas a la dirigente citadas por ambos medios, las preguntas de los funcionarios estadounidenses se centraron en su participación en la flotilla antiisraelí que intentó llegar a la Franja de Gaza en octubre de 2025.

La exalcaldesa había formado parte de aquella expedición, interceptada por las autoridades israelíes cuando se dirigía al territorio palestino. Como otros integrantes de la Flota, cuyos vínculos con Hamas quedaron probados, Colau permaneció retenida en Israel durante tres días antes de regresar a España.

La explicación sobre la denegación

Después de la entrevista en Madrid, las autoridades estadounidenses comunicaron la negativa definitiva a concederle el visado. "Ayer recibimos la resolución y nos han denegado la visa", han explicado desde el Frente Amplio.

Según fuentes próximas a Colau citadas por El País, la resolución estadounidense apunta a una supuesta intención de la exalcaldesa de permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, su entorno sostiene que durante la entrevista no se le plantearon preguntas relacionadas con una posible intención de establecerse en el país.

La Cadena SER también ha recogido esta explicación de fuentes próximas a la dirigente, que consideran que la decisión responde a razones ideológicas relacionadas con su activismo propalestino.

"Ha sido por motivos políticos", han asegurado fuentes del entorno de Colau a El País. La propia exalcaldesa ha vinculado la negativa con su participación en la flotilla y sus críticas a Israel.

No obstante, no consta una explicación pública de la Embajada estadounidense que confirme que su participación en la expedición a Gaza haya sido el motivo de la denegación. La supuesta relación entre ambos acontecimientos procede, por el momento, de la interpretación de Colau y de su entorno.

La denegación del visado

La dirigente tenía previsto participar en una nueva edición de Fearless Cities, una iniciativa internacional de carácter municipalista cuyos primeros encuentros se celebraron en Barcelona en 2017, cuando Colau estaba al frente del Ayuntamiento.

Según fuentes de su formación citadas por El País, la exalcaldesa había sido invitada a una mesa redonda en la que también estaba prevista la participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sin embargo desde el equipo del neoyorquino se asegura que no será el propio alcalde el que participe en el encuentro.

Aunque Puerto Rico no es exactamente territorio americano sino que es un estado asociado a Estados Unidos, las condiciones de entrada están sujetas a la normativa migratoria federal. Por este motivo, la denegación del visado impide a Colau realizar el viaje en las condiciones inicialmente previstas.