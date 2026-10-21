La tragedia vuelve a la familia Kennedy: muere a los 42 años Kyle, la nieta de Robert F. Kennedy

Kyle Francis Kennedy, nieta del senador estadounidense Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, ha fallecido a los 42 años. La muerte se produjo el 21 de septiembre, según la oficina del secretario municipal de Westwood, en Massachusetts, donde residía, y la esquela publicada por una funeraria. Por el momento, no se ha comunicado la causa del fallecimiento.

Kennedy dedicó parte de su trayectoria profesional a la educación y a la defensa de las personas con discapacidad. Su vida estuvo marcada también por una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente y por la muerte de su hija cuando apenas tenía unos días de vida.

De profesora a defensora de la educación

Tras graduarse en la universidad, Kennedy se incorporó a Teach for America, una organización en la que trabajó como profesora en la ciudad de Nueva York, según la necrológica publicada por su familia.

Posteriormente, orientó su carrera hacia la defensa de la educación y colaboró con empresas tecnológicas centradas en mejorar los planes de estudio escolares. Su trabajo estuvo vinculado a la búsqueda de soluciones para el ámbito educativo y a la mejora de las oportunidades de los estudiantes.

Una lesión medular cambió su vida

Kennedy practicaba carreras de larga distancia y participó en la Maratón de Boston de 2019. Sin embargo, un año después sufrió una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente, según la información difundida por su familia.

A partir de entonces, se implicó en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Llegó a testificar ante la legislatura de Massachusetts durante una audiencia sobre la discriminación en la atención sanitaria que sufren estos pacientes. Su intervención se centró en las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la asistencia médica.

La muerte de su hija y las tragedias familiares

La vida de Kyle Kennedy también estuvo marcada por la muerte de su hija Josie, que falleció cuando apenas tenía unos días de vida. Su padre, Michael Kennedy, murió a los 39 años en un accidente de esquí en Colorado, en la víspera de Año Nuevo de 1997.

La familia Kennedy ha sufrido varias tragedias a lo largo de las últimas décadas. Robert F. Kennedy, abuelo de Kyle, fue asesinado en Los Ángeles en 1968, después de ganar las primarias presidenciales demócratas de California. En aquel momento aspiraba a convertirse en candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Robert F. Kennedy había sido fiscal general durante la presidencia de su hermano, John F. Kennedy, asesinado en Dallas en noviembre de 1963.