Trump critica la pasividad de España frente a la crisis migratoria de Ceuta: "No ha hecho nada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido con dureza contra la política de fronteras de la Unión Europea y, en particular, contra la gestión de Pedro Sánchez. Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano acusó a las autoridades españolas de "no haber hecho nada" para contener las sucesivas avalanchas sufridas en el norte de África, haciendo referencia directa a la crisis desatada en Ceuta este pasado verano.

Trump utilizó la situación de la ciudad autónoma como ejemplo de la debilidad occidental ante el desafío de las fronteras. Según sus palabras, los irregulares "llegaron por decenas de miles, inundaron España, y España no ha hecho nada" al respecto. El líder republicano describió cómo miles de personas procedentes de Marruecos "se abalanzaron e inundaron el país", un escenario que, a su juicio, evidencia la falta de determinación a la hora de defender la soberanía y el orden legal del territorio nacional.

El mandatario estadounidense aprovechó su comparecencia para contraponer la permisividad europea con el modelo de estricto control que aplica su propia Administración. Trump defendió su política migratoria y argumentó que los flujos descontrolados terminan importando graves problemas a las naciones receptoras. "Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas", afirmó antes de sentenciar que "Europa tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas".

Asimismo, el presidente norteamericano trazó paralelismos con lo ocurrido en otras naciones del continente, como Francia, apuntando a que la falta de firmeza institucional agrava el deterioro del orden público. Para Trump, la respuesta comunitaria ha pecado de pasividad ante unas oleadas migratorias toleradas con frecuencia por países emisores o de tránsito.

La advertencia lanzada desde Washington incide de lleno en el recurrente debate sobre la seguridad en las fronteras exteriores de España, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan asaltos masivos con medios limitados y sin el respaldo político suficiente para atajar con eficacia la inmigración ilegal.