Trump sopesa transformar la sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina como "último legado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una llamativa remodelación que afectaría de lleno a la labor de los corresponsales en Washington. Según ha desvelado este martes The New York Times, el mandatario republicano sopesa eliminar la sala de prensa de la Casa Blanca y restaurar en su lugar la antigua piscina cubierta, una idea que habría calificado en reuniones privadas como su "último legado" arquitectónico antes de concluir su mandato.

Las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino sostienen que el dirigente planteó esta posibilidad de forma recurrente a Karoline Leavitt, quien fuera portavoz y secretaria de prensa de la Administración hasta el pasado 27 de agosto. Aunque la iniciativa no llegó a ejecutarse, la clausura del espacio conocido como sala James S. Brady sin ofrecer una sede alternativa dentro del complejo implicaría la expulsión efectiva de los medios del Ala Oeste de la residencia gubernamental.

De materializarse la propuesta, la estancia volvería a su concepción primigenia bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, quien en 1933 mandó construir una piscina interior con fines terapéuticos para mitigar las secuelas de la poliomielitis. Varias décadas después, en 1970, el presidente Richard Nixon ordenó tapar la piscina original para habilitar una sala de prensa permanente, consolidando una zona donde los informadores han trabajado durante más de medio siglo a escasos pasos del Despacho Oval.

La idea de sacar a los redactores del complejo no resulta del todo inédita. Ya durante su primer mandato –entre 2017 y 2021– el equipo del líder conservador barajó trasladar a los periodistas al vecino Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Tradicionalmente, la presencia física de los medios en el corazón del Ejecutivo se ha considerado un símbolo de la libertad de prensa consagrada en la Constitución norteamericana, un contrapeso de fiscalización ante el poder público.

Trump sostiene una prolongada confrontación con los medios tradicionales, a los que acusa de propagar noticias falsas. Esta tensión ha derivado en una batalla judicial por vetar el acceso a informadores de medios como CNN o Politico, restricción frenada cautelarmente por los tribunales. El mandatario, con un marcado perfil de promotor inmobiliario, continúa impulsando transformaciones en la finca presidencial, como la ampliación de un gran salón de celebraciones tras la demolición del Ala Este.