Irán bloquea las negociaciones para debilitar a Trump en las elecciones de mitad de mandato

El régimen teocrático de Teherán ha decidido que lo mejor para sus intereses es una victoria del Partido Demócrata en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Para ello ha decidido retrasar deliberadamente las conversaciones sobre su programa nuclear y, por tanto, el posible fin de la guerra hasta que tras el 3 de noviembre se celebren los comicios legislativos norteamericanos, con el objetivo de debilitar lo más posible los apoyos a Donald Trump en el Congreso.

Fuentes del espionaje y de la diplomacia occidental confirman que los emisarios de Teherán recurren de forma reiterada a pretextos técnicos y nuevas exigencias maximalistas para frenar cualquier avance. Este bloqueo no sólo paraliza la supervisión de las instalaciones atómicas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica –el brazo inspector de la ONU–, sino que también otorga a la República Islámica un valioso tiempo adicional para continuar ampliando sus reservas de material fisible sin supervisión efectiva.

"Irán se está preparando para nuevos ataques de Israel y Estados Unidos, no para llegar a un acuerdo que termine con la guerra", aseguró a la agencia Reuters una de las fuentes. "Los clérigos están decididos a no dar a Trump una victoria política". El analista iraní Saeed Leylaz indicó que, alargando las negociaciones, "Irán está influyendo en las elecciones americanas sin hacer nada ilegal".

Irán ha puesto como condición para sentarse siquiera a negociar que se cumpla su "plan de siete días" en el que dejaría de bloquear el estrecho de Ormuz a cambio de que la Marina estadounidense deje de bloquear sus puertos y que se eliminen todas las sanciones contra el régimen. Naturalmente, eso impide cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos, porque le estaría obligando a renunciar a todo sin dar nada más que una de las exigencias que pondrá Trump sobre la mesa para el régimen de los ayatolas.