Israel y EEUU ultiman una ofensiva militar contra Irán tras las elecciones legislativas

La alianza estratégica entre Washington y Jerusalén avanza en la preparación de una intervención armada contra la teocracia iraní. Según ha desvelado este miércoles The New York Times, Estados Unidos e Israel preparan una operación militar de alta intensidad programada para ejecutarse una vez concluyan los comicios de medio mandato norteamericanos, previstos para el 3 de noviembre. El plan se reactiva después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, decidiera aplazar una acción inminente a principios de mes, momento en el que las tropas de ambos países se encontraban ya en fase de despliegue operativo.

El diseño de la misión contempla una campaña concentrada en apenas tres jornadas para neutralizar objetivos estratégicos de primer orden. Los mandos militares buscan golpear de forma quirúrgica las instalaciones del programa nuclear de los ayatolás, así como sus principales depósitos de misiles balísticos, plataformas de drones y nodos de infraestructura energética. Con este golpe de fuerza, los aliados confían en mermar la capacidad coercitiva del régimen integrista y forzar concesiones diplomáticas inaplazables en la mesa de negociación.

La preparación táctica ha incluido un incremento notable de los ejercicios combinados en la región. Las fuerzas aéreas de ambos países han ejecutado maniobras ofensivas sobre el espacio aéreo de Irak para coordinar la incursión. Al mismo tiempo, en el terreno diplomático y militar, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, ha mantenido un encuentro directo en territorio israelí con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el objetivo de cerrar los detalles de la cooperación bélica ante una eventual escalada.

Pese a las presiones de los sectores más contundentes del Pentágono, Trump ha mantenido la cautela para evitar perturbaciones económicas en vísperas de la cita con las urnas. El recuerdo de la campaña librada la pasada primavera —que no alteró la postura de Teherán y disparó los costes energéticos— ha pesado en la decisión presidencial. No obstante, en Washington tienen claro que la contención frente a Teherán no es negociable y que la respuesta debe restablecer la disuasión occidental en Oriente Medio.

Por su parte, la dictadura chií ya ha trasladado sus amenazas a la comunidad internacional. Irán ha advertido de que cualquier agresión desencadenará ataques asimétricos dirigidos contra infraestructuras críticas, incluyendo centros de datos, cables submarinos de telecomunicaciones y los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudí. Frente al chantaje iraní, los aliados occidentales mantienen el pulso para proteger las rutas comerciales y la estabilidad global frente al terrorismo auspiciado por Teherán.