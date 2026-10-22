Trump afirma que negocia con Putin para resolver la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado este miércoles la existencia de contactos al más alto nivel con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el propósito de alcanzar un alto el fuego definitivo en Ucrania. Durante un encuentro celebrado en la Casa Blanca, el mandatario ha sostenido que las opciones de poner fin a la invasión están "quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca", defendiendo que el canal de comunicación con Moscú permanece abierto y plenamente operativo.

Según ha detallado el líder estadounidense, las gestiones para frenar la contienda militar no solo involucran a Washington y a la Federación Rusa, sino que cuentan además con la implicación de Pekín. Trump ha recordado que el mandatario chino, Xi Jinping, visitó recientemente la capital norteamericana y ha subrayado que a ambas potencias "les gustaría ver la guerra resuelta", un interés geopolítico compartido que su Administración pretende aprovechar para encauzar una salida pactada.

Como muestra tangible de este acercamiento, el mandatario ha enmarcado la liberación del ciudadano norteamericano Stephen Hubbard, quien permanecía arrestado en territorio ruso. Trump ha relatado que solicitó personalmente su excarcelación durante una llamada telefónica mantenida con el jefe del Kremlin en la que analizaban la situación bélica. En respuesta a las críticas internas de quienes reclamaban castigos más severos contra Moscú, el presidente ha advertido de que cualquier medida drástica habría arruinado la vía diplomática y prolongado el cautiverio del preso durante décadas.

Al ser preguntado por las palabras de su enviado especial Steve Witkoff, quien llegó a describir la actitud de Putin como "humanitaria" tras la salida de Hubbard desde San Petersburgo, Trump ha eludido refrendar directamente el calificativo, aunque ha justificado la conveniencia de preservar un clima de entendimiento. Para el presidente, mantener la prudencia resulta indispensable cuando se vislumbra una resolución, evitando posturas que habrían dinamitado el proceso de paz.

Por último, el inquilino del Despacho Oval ha conectado la evolución de las conversaciones con la correlación de fuerzas en Oriente Próximo, celebrando que tanto Moscú como Pekín hayan declinado respaldar militarmente a los ayatolás. Trump ha remarcado la extrema vulnerabilidad que sufre actualmente el régimen de Teherán, asegurando que Irán atraviesa una crisis terminal marcada por la devastación de su cúpula y de sus defensas estratégicas, una debilidad estructural que merma su capacidad de desestabilización internacional.