Una jueza ordena a Donald Trump declarar en su millonaria demanda contra la BBC

La Justicia estadounidense ha marcado un ultimátum en el litigio abierto entre Donald Trump y la radiotelevisión británica. La magistrada Enjoliqué Lett ha dictado una resolución que obliga al mandatario a prestar declaración antes del 11 de diciembre en el marco de la acción judicial por difamación que interpuso contra la corporación pública, en la que reclama una indemnización cercana a los 9.000 millones de dólares.

El origen del pleito se remonta a la emisión de una entrega del formato Panorama, donde el canal público unió de forma intencionada dos fragmentos distintos de una intervención pública de Trump previa a los disturbios acontecidos frente al Capitolio de Estados Unidos en 2021. La gravedad de la manipulación forzó a la emisora a disculparse públicamente con el político y derivó en la renuncia de su director general, Tim Davie.

A pesar de haber iniciado el procedimiento, la conducta procesal del demandante ha generado fricciones en sede judicial. Después de que Trump cancelara una comparecencia fijada para el 16 de octubre alegando "motivos de importancia nacional", la defensa de la cadena –encabezada por el letrado Charles Tobin– denunció la dificultad práctica de interrogar al demandante cuando restaban menos de dos meses para finalizar la fase probatoria.

Ante estas maniobras dilatorias, Lett ha dirigido una severa advertencia a la defensa del expresidente, señalando que la causa podría terminar en la desestimación de la demanda si su representación no agiliza la entrega de información a la que la otra parte tiene derecho, incluida la comparecencia personal del mandatario para responder a las preguntas de los letrados.

En su pronunciamiento, la jueza subrayó que activar la maquinaria jurisdiccional conlleva unas obligaciones formales ineludibles para cualquier ciudadano: "El proceso de obtención de pruebas es engorroso, pero es una carga que asumimos, especialmente si presentamos una demanda". De no personarse en la fecha señalada, Trump podría perder de forma definitiva una de sus mayores batallas judiciales contra los medios internacionales de comunicación.