Elon Musk dona 400 millones de euros a la campaña republicana

Pese a que durante meses expresó su frustración con la imposibilidad de que se pudiera hacer nada práctico en política, y hasta jugueteó con fundar su propio partido, Elon Musk ha donado 445 millones de dólares –unos 400 millones de euros– a los republicanos durante el presente ciclo electoral. El propietario de Tesla y SpaceX se ha situado entre los mayores donantes electorales en la historia del país. El objetivo es mantener la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos tras las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, cita clave para que Trump pueda avanzar en su programa hasta que termine su mandato el 20 de enero de 2029.

La última gran inyección de Musk ha sido de 77 millones de dólares a su propio comité de acción política, America PAC. Este tipo de organizaciones puede recibir donaciones de cualquier cantidad para apoyar cualquier candidatura merced a una decisión del Tribunal Supremo que consideró que sus actividades entraban dentro de la libertad de expresión garantizada en la Primera Enmienda. El único límite es que no pueden coordinarse con las propias organizaciones de campaña de los candidatos, porque entonces sí tendrían que someterse a los topes fijados para los gastos de las campañas oficiales. Con ese dinero Musk está financiando extensas campañas de comunicación en prensa, radio, televisión y redes sociales destinadas a neutralizar el avance demócrata, que las encuestas dan por descontado debido a la impopularidad de Trump.

El respaldo financiero del empresario cobra especial relevancia ante las amenazas regulatorias que enfrentan sus proyectos en caso de una victoria de la izquierda. Tanto SpaceX como Tesla quedarían expuestas a mayores trabas burocráticas y fiscales si los demócratas conquistan la mayoría en ambas cámaras. Aunque Donald Trump tiene la potestad de vetar cualquier legislación que salga de las mismas, seguramente se vea obligado a negociar concesiones para al menos sacar proyectos de gasto y evitar que el Gobierno cierre, y las compañías de Elon Musk muy probablemente serían una de las piezas que estarían en juego.

Su mayor foco de inversión se ha dirigido a Texas, donde ha situado las sedes de sus empresas tras huir de la voracidad fiscal y regulatoria de California. A través de America PAC y de otros 158 millones de dólares aportados desde el Senate Leadership Fund, Musk ha respaldado sin reservas al fiscal general Ken Paxton en su pugna por el Senado frente a James Talarico, quien aspira a convertirse en el primer senador demócrata por dicho estado desde 1988.

El despliegue de recursos abarca también plazas muy disputadas como Ohio y Míchigan, donde ha inyectado 9,4 y 8,6 millones de dólares, respectivamente, además de sostener operaciones sobre el terreno y envíos directos a los votantes en una treintena de distritos clave para la Cámara de Representantes.