SpaceX reactiva Starlink en Ucrania a petición de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado positivamente que la red de satélites vinculada al proyecto militar de Starlink opere nuevamente a pleno rendimiento en territorio ucraniano. Las declaraciones del líder republicano llegan tras la exclusiva del periódico The Wall Street Journal, que apuntaba a una llamada directa entre Trump y el consejero delegado de SpaceX, la compañía aeroespacial que comercializa Starlink.

Según fuentes citadas por el periódico, el presidente habría expresado su frustración por los límites de velocidad impuestos a los equipos conectados a Starshield, la división de uso gubernamental y de defensa de Starlink. La limitación impuesta por SpaceX al Ejército ucraniano consistía en una pérdida de conexión cuando un equipo conectado superaba las 100 millas por hora (unos 160 kilómetros por hora). Esta restricción mermaba sensiblemente la navegación precisa de sus drones de ataque y el guiado de los interceptores empleados para frenar las constantes ofensivas aéreas ordenadas por el Kremlin, frecuentemente contra objetivos civiles.

Tras conocerse esta limitación a la conectividad del Ejército ucraniano con Starlink, la Administración Trump y SpaceX se lanzaron acusaciones cruzadas sobre quién había sido el responsable de la decisión. Según Elon Musk, la decisión habría venido de una petición de la Casa Blanca. Para el Gobierno, había sido una iniciativa propia de la empresa.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos quitó peso a los pormenores de sus contactos directos con el magnate tecnológico y elogió el resultado final: "No quiero entrar en detalles (...) La verdad es que, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo que importa es que él lo ha restablecido".

Tanto Kiev como los canales diplomáticos y de seguridad en Washington han confirmado que el despliegue vuelve a operar en sus parámetros habituales de conectividad desde este jueves. Con este paso, Ucrania recupera una herramienta tecnológica crucial frente a la agresión militar rusa.