Elon Musk invierte 1.000 millones de dólares en Skydance, el gigante audiovisual de la derecha

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha decidido apoyar el golpe de mano en la industria del entretenimiento de la familia Ellison al invertir 1.000 millones de dólares en Skydance, el nuevo coloso mediático forjado a partir de la integración entre Paramount Skydance y Warner Bros Discovery. La operación, que ha sido adelantada por la cadena de televisión CNBC a través de fuentes conocedoras del proceso, dota a la sociedad de algo de liquidez para afrontar su deuda y afrontar la enorme reestructuración que tiene por delante.

Esta inyección económica se produce apenas dos semanas después de que culminara de forma definitiva la absorción de Warner Bros Discovery por un importe próximo a los 110.000 millones de dólares. Aquella adquisición puso punto final a una intensa puja corporativa frente a Netflix, que optó por retirarse del proceso ante la envergadura del desembolso, dejando vía libre al proyecto encabezado por David Ellison e Ynon Kreiz a cambio de una deuda de 80.000 millones.

El respaldo de Musk profundiza los estrechos lazos políticos, económicos y personales que mantiene con la familia Ellison. Conviene recordar que Larry Ellison, cofundador de Oracle y antiguo miembro del consejo de administración de Tesla, respaldó a su vez con otros 1.000 millones de dólares la compra de la red social Twitter –actualmente denominada X– ejecutada por el multimillonario de origen sudafricano en 2022. La estrecha alianza de intereses entre ambos vuelve a cristalizar ahora en la consolidación de un gigante audiovisual con ambición hegemónica.

En el plano accionarial, la familia Ellison retiene la mayor participación en Skydance y, junto al fondo RedBird Capital Partners, ostenta la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad combinada. Tras completar las preceptivas autorizaciones de los organismos reguladores del mercado, los títulos de clase B de la empresa debutaron este martes en la Bolsa de Nueva York bajo el distintivo SKYD, abandonando el Nasdaq donde antes cotizaban tanto Paramount como Warner Bros Discovery.

El resultado de este movimiento es un conglomerado de dimensiones descomunales que integra marcas de enorme influencia global en televisión, cine y plataformas de emisión en directo. La compañía agrupa cadenas y estudios como CBS, HBO y CNN, así como los derechos de retransmisión deportiva de TNT Sports y una vasta biblioteca de franquicias.

Las demandas fallidas de los fiscales generales de estados gobernados por el Partido Demócrata y la abierta oposición de famosos de extrema izquierda como Mark Ruffalo han dejado claro el temor de la progresía norteamericana a este nuevo gigante. El conglomerado deja una cadena de noticias por cable y una en abierto en manos de unos dueños que han demostrado su cercanía al Partido Republicano. Aunque los Ellison han dicho por activa y por pasiva que mantendrán la independencia editorial de CBS y CNN, lo cierto es que tras la adquisición de la primera nombraron como jefa de informativos a Bari Weiss, una periodista de centroizquierda que desde entonces ha intentado reducir el sesgo de la cadena.

Está por ver si sus estudios, productoras y servicios de streaming tienen algún cambio cultural en sus productos audiovisuales, pero al contrario que en CBS no se ha notado variación alguna en el resto de Paramount tras su adquisición y está por ver si la compra de Warner Bros supone un punto de inflexión.