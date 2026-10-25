Trump espera que Machado esté "a salvo" tras su vuelta a Venezuela: "No sé nada sobre ello"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aunque expresó su deseo de que se encuentre "a salvo".

"No sé nada sobre ello", respondió el mandatario al ser abordado por reporteros en Washington respecto al regreso de Machado a Venezuela. En sus declaraciones, Trump añadió: "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo".

#Atención El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela. "Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela", dijo el mandatario al ser preguntado sobre su opinión acerca… pic.twitter.com/k14b08Msbw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

Las palabras de Trump se producen tras la reaparición de Machado este domingo en una eucaristía celebrada en la localidad de Santa Rosa, tras haber permanecido casi un año fuera de Venezuela. En el lugar, la dirigente fue recibida con una multitud emocionada que esperaba con ansias su regreso.

En las imágenes difundidas por su equipo de comunicación, se ve a la opositora saludando a los asistentes en la misa y a las personas congregadas en la plaza de la localidad. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre cómo se concretó su reingreso al país ni si Washington tuvo alguna participación en el mismo.

Las relaciones de Trump con Venezuela

El Gobierno de Donald Trump ha impuesto un tutelaje sobre Venezuela después de la operación militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de año. Tras este hecho, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington, mediante el cual el Pentágono adquirirá una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa que posee derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca principalmente el petróleo venezolano y no impulsar la democratización del país. Machado solo se limitó a decirle a la Administración de Trump que sus "enemigos" están en el poder en Venezuela. Mientras, la urgencia por las elecciones de Machado no coincide con las declaraciones recientes de Trump, en las que sostuvo que aún es "demasiado pronto" para la celebración de las mismas.

La líder opositora mantuvo con insistencia su determinación de regresar a suelo venezolano para asumir de forma directa la estrategia política. Recientemente, Machado hizo un llamamiento a la protesta ciudadana y exigió concretar una fecha para las elecciones presidenciales, con el objetivo de elevar la presión sobre el escenario político y garantizar una transición hacia la democracia. Con todo, Machado se encuentra de vuelta en el país y ha reabierto el tablero político venezolano.