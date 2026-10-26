El fin del efecto Trump: la izquierda canadiense pierde su mejor baza electoral

La Columbia Británica es la provincia que comprende toda la costa este de Canadá, desde el estado de Washington al de Alaska. Con casi seis millones de habitantes, uno de cada siete canadienses residen en ella, principalmente en el área metropolitana de Vancouver. Se la considera una región centrista: durante los últimos diez años el Gobierno fue de izquierdas y los quince anteriores de derechas. Su actual primer ministro, David Eby, convocó elecciones anticipadas para intentar capitalizar el odio y miedo a Trump que le dio la victoria al primer ministro canadiense, Mark Carney. Y las ha perdido. Por mucho.

La campaña se planteó desde el principio como una suerte de plebiscito entre quienes estaban preocupados por las presiones de su vecino del sur y quienes se centraron más en asuntos domésticos. En su discurso de convocatoria anticipada de elecciones, David Eby mencionó a Donald Trump en más de veinte ocasiones y afirmó que las elecciones eran necesarias para enfrentarse a la "amenaza existencial" que supone el actual presidente de Estados Unidos. El Partido Conservador, en cambio, se centró en la economía: recortes de impuestos, incremento en la producción de gas natural y una cierta vuelta atrás en ciertas políticas a favor de las tribus indígenas que han creado incertidumbre en el derecho a la propiedad privada.

Viendo los resultados parece claro el error de Eby no ya enfocando las elecciones en Trump, sino incluso convocándolas en primer lugar. Pero ya se barruntaba en las encuestas que las preocupaciones de los ciudadanos iban por otro camino. Según un estudio de Research Co., el problema número uno era la economía y el empleo, seguido de vivienda, sanidad y seguridad ciudadana. ¿Por qué entonces se empeñó en centrarse en Trump? La respuesta es sencilla: porque es la táctica que lleva funcionando a su partido desde hace una década.

Ocultar los errores propios detrás del espantajo de la política estadounidense ha sido una táctica ganadora para la izquierda canadiense, especialmente en las últimas elecciones nacionales. Mark Carney logró convertirse en primer ministro pese a que las encuestas daban una cómoda victoria al Partido Conservador de Pierre Poilievre después de años de gobierno de Trudeau. Pero Trump regresó a la presidencia y empezó a hablar de Canadá como "el estado número 51" de Estados Unidos, logrando dar la vuelta a la tortilla por más esfuerzos que pusieron los conservadores por desligarse del inquilino de la Casa Blanca.

Las elecciones en la provincia de la Columbia Británica parecen indicar que al menos a nivel provincial la polarización importada ha dejado de funcionar. Queda por ver si a nivel nacional sucede lo mismo. Si no se adelantan, las próximas elecciones tendrían lugar en octubre de 2029, cuando Trump ya haya abandonado la Casa Blanca. Parece difícil que pueda impedir una derrota de la izquierda él solo por segunda vez.