Trump estalla contra Noruega por dejarle sin el Nobel de la Paz: "Es un país de mierda"

Donald Trump ha vuelto a cargar contra Noruega después de que el Premio Nobel de la Paz haya sido concedido a la jurista sudafricana Navanethem Pillay. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su indignación por la decisión del Comité Noruego del Nobel y ha llegado a descalificar al país nórdico durante un mitin celebrado en Port Huron, en el estado de Míchigan, con motivo de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega", ha asegurado el mandatario ante sus simpatizantes, según recoge Europa Press. Trump ha añadido: "Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad".

Trump ha vinculado incluso su rechazo a la inmigración procedente de Noruega con la decisión de conceder el prestigioso galardón a Pillay, manifestando, por el contrario, su preferencia por recibir ciudadanos de Dinamarca.

Trump reivindica haber puesto fin a ocho guerras

El presidente estadounidense sostiene que sus logros diplomáticos justifican la concesión del Premio Nobel de la Paz. En este sentido, ha insistido en que ha conseguido resolver "ocho guerras" y que tiene "dos más en camino".

Entre los éxitos diplomáticos que se atribuye figuran las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, así como su mediación en las tensiones entre India y Pakistán. Según sus propios cálculos, estas actuaciones habrían permitido salvar "al menos 30 millones de vidas".

A esta relación de logros, Trump añadió recientemente otros acontecimientos internacionales a través de sus redes sociales. Entre ellos, mencionó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamás y las acciones destinadas a detener el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el Comité Noruego del Nobel optó por conceder el galardón a Pillay, una decisión que ha provocado nuevas críticas por parte del inquilino de la Casa Blanca.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", denunció Trump tras conocerse la elección de Pillay.

El mandatario fue todavía más lejos al considerar que el premio "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".

Trump carga contra Obama

Durante su intervención en Míchigan, Trump también recuperó sus críticas a la concesión del Nobel de la Paz a Barack Obama en 2009, apenas unos meses después de su llegada a la Presidencia estadounidense.

El republicano volvió a cuestionar los méritos de su antecesor y aseguró no entender "por qué lo consiguió", contraponiendo aquella decisión con sus propias actuaciones en política exterior.

Por otra parte, Trump destacó el reconocimiento que, según su relato, recibió de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, también galardonada con el Nobel de la Paz.

El presidente estadounidense aseguró que Machado llegó a entregarle su propia medalla. Según explicó, la venezolana justificó el gesto afirmando que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

Trump mantiene así sus críticas a la decisión del Comité Noruego del Nobel, al que acusa de actuar por motivaciones ideológicas en lugar de reconocer sus esfuerzos diplomáticos.