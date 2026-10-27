Obama critica la reforma de la Casa Blanca y le recuerdan que su museo parece "la tumba de Darth Vader"

El pasado sábado en Ohio, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama se burló en un mitin de las reformas que está llevando a cabo Donald Trump en la Casa Blanca. "Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", dijo Obama el sábado durante un mitin en Ohio, en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial, entre ellas la construcción de un salón de baile, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.

La cadena de restaurantes The Cheesecake Factory es más conocida en España por ser el lugar de trabajo del personaje de Penny durante las primeras temporadas de The Big Bang Theory. Su estilo de decoración es extremadamente recargado, con columnas egipcias, palmeras, paredes paneladas de madera al estilo victoriano y suelos con un toque francés. Según sus diseñadores, está inspirado en los restaurantes de San Francisco de los años 70 e intenta reflejar con su exceso de influencias su enorme y variada carta.

Interior de un Cheesecake Factory en un centro comercial de Florida | Alamy

Aunque Obama ha recibido numerosas críticas por, esencialmente, ser un pijo que está muy alejado del gusto popular, lo cierto es que la comparación es bastante ajustada. Otra cosa es que sea el más apropiado para criticar los gustos arquitectónicos de los demás tras la inauguración el pasado mes de junio de su monstruoso Centro Presidencial Obama en Chicago, que incluye un museo y la biblioteca presidencial.

El centro ha generado desde el inicio críticas por su aspecto. Se trata de una torre de unos 68 metros revestida de granito gris, con escasas ventanas, que forma parte de un campus de unas 19 hectáreas. La Fundación Obama ha explicado que la forma pretende evocar cuatro manos que se unen para simbolizar la acción colectiva, y que la falta de luz solar protege las obras de arte de eu interior. Aun así, el edificio ha sido comparado en redes y medios con la Estrella de la Muerte, un "Obamalisk", una prisión klingon o una tumba de hormigón. Algunos vecinos lo calificaron de "monstruosidad" durante su construcción.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha aprovechado la ocasión para ir a comer a un Cheesecake Factory y atacar al expresidente por esos dos flancos. Al salir del local, recordó que Obama "es el tipo que se construyó un museo que parece la tumba de Darth Vader". Añadió que había comido bien y recomendó el local al "círculo de Martha's Vineyard", la exclusiva isla de Massachusetts donde tienen casas de verano numerosos ricos y famosos, entre ellos los Obama.

Donald Trump, fiel a su estilo, ha contestado con la sutileza de un elefante en una cacharrería defendiendo la remodelación, en la que estarían trabajando "los mejores artesanos del mundo". "Estaba fatal", ha señalado, antes de agregar que Obama "no se dio cuenta" del supuesto mal estado del edificio porque "no se da cuenta de la suciedad".

"La Casa Blanca está en su mejor momento desde su construcción. Tenemos que explicárselo a Obama, porque no lo entiende; no es un tipo inteligente", ha manifestado. "No es inteligente en absoluto, a juzgar por la forma en que dirigió el país. Solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera", concluyó.