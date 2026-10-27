Trump propone que Venezuela se convierta en el estado 51 de EEUU y elija a un gobernador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este martes, en tono de broma, que Venezuela debería convertirse en el estado 51 de su país y elegir a un gobernador en lugar de a un presidente.

El comentario se ha producido durante un mitin en Corpus Christi —Texas—, en el que el republicano también ha destacado el acercamiento entre Washington y Caracas y el acuerdo que abre nuevas oportunidades de explotación petrolera a empresas vinculadas a intereses estadounidenses.

"Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador", ha afirmado Trump ante sus seguidores durante el acto de apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato.

El presidente estadounidense ha dicho la propuesta en tono humorístico, aunque no es la primera vez que alude a la posibilidad de incorporar Venezuela a Estados Unidos. Sus palabras llegan en un momento marcado por el restablecimiento de las relaciones entre ambos países y por las negociaciones sobre el futuro político y económico venezolano.

El acuerdo petrolero y los intereses estadounidenses

Durante su discurso, Trump ha agradecido al Gobierno venezolano la firma del acuerdo que concede a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) derechos sobre 17 yacimientos petroleros del país.

La empresa matriz de NABEP cuenta con una participación del 35% del Pentágono. El acuerdo constituye uno de los elementos centrales del acercamiento entre Washington y Caracas, al facilitar el acceso estadounidense a una parte de los recursos petroleros venezolanos.

"Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares", ha declaradoTrump.

El presidente ha vinculado así la mejora de las relaciones bilaterales con las nuevas oportunidades de inversión en el sector energético. El pacto anunciado permite a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano, de acuerdo con la información facilitada en el teletipo.

Washington respalda reformas electorales en Venezuela

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a un plan para reformar el sistema judicial y electoral de Venezuela durante los próximos meses.

Según el calendario recogido en EFE, tras esas reformas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia. Ese paso abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, que podrían tener lugar en 2027.

La evolución de este proceso resulta relevante para determinar el futuro institucional del país, después de la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense.

Tras esa operación, la Administración Trump restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció el acuerdo petrolero. El acercamiento entre ambos gobiernos se desarrolla, por tanto, en paralelo a los cambios previstos en el sistema político venezolano.

El regreso de María Corina Machado

El escenario venezolano también está marcado por el regreso al país de María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y premio nobel de la paz, después de diez meses en el exilio.

Machado volvió el domingo 25 de octubre tras cruzar la frontera desde Colombia. Posteriormente se desplazó a Barquisimeto, en el estado de Lara, antes de continuar hacia Caracas, donde llegó de madrugada y fue recibida por miles de personas.