El Partido Demócrata ha recuperado las acusaciones contra Donald Trump por su antigua relación con Jeffrey Epstein a una semana de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Un informe publicado este lunes por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes recoge el testimonio de Beatrice Keul, una exmodelo y exmiss Suiza que acusa al presidente estadounidense de haberla violado en 1993.

La mujer sostiene que la agresión se produjo durante un concurso de belleza celebrado en Nueva York, en el que Trump le habría ofrecido ayuda para establecerse en Estados Unidos y desarrollar su carrera profesional. Su relato también implica a Epstein, a quien atribuye una serie de ofrecimientos económicos y personales.

El documento, difundido por el congresista demócrata Jamie Raskin, examina los testimonios y antecedentes de once mujeres relacionados con el entorno de Trump y Epstein. Cinco de ellas acusan directamente al presidente de violación o agresión sexual, según sus autores, que reclaman el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar los hechos. Estas acusaciones no constituyen conclusiones judiciales sobre la culpabilidad de Trump.

Las promesas de Trump y Epstein

Keul tenía 24 años cuando participó en el Donald J. Trump American Dream Pageant, un certamen de belleza dirigido a jóvenes de entre 16 y 22 años que se celebraba entre Atlantic City y Nueva York. Según el relato recogido por los investigadores demócratas, el encuentro con Trump tuvo lugar durante un almuerzo en el Hotel Plaza de Nueva York, entonces propiedad del empresario.

La exmodelo asegura que Trump se acercó a ella y la saludó con las palabras: "Por fin nos conocemos, señorita Keul". Durante los siguientes minutos, el magnate le habría prometido facilitarle un visado para residir en Estados Unidos, conseguir su admisión en la Universidad de Nueva York y proporcionarle protección y ayuda personal.

Para ello, según su versión, podría recurrir a Paolo Zampolli, uno de sus colaboradores.

La conversación habría continuado con la intervención de Jeffrey Epstein, quien se presentó como "el mejor amigo de Don". Keul sostiene que el financiero también se ofreció a ayudarla y a hacerse cargo de sus gastos.

"Sabes que puedo ocuparme de ti. Organizamos muchas fiestas con Don. Vuelos, alojamiento... no tienes que preocuparte por nada", son las palabras que la mujer le atribuye.

El informe de los demócratas interpreta estos ofrecimientos como indicios de un supuesto sistema de captación de mujeres jóvenes mediante promesas de oportunidades profesionales, ventajas económicas y contactos personales.

La presunta violación en una suite

La acusación más grave se refiere a lo ocurrido posteriormente en una habitación del Hotel Plaza. Según Keul, un representante de Trump la invitó a subir a una suite con el pretexto de mantener una reunión que podría favorecer sus aspiraciones profesionales y académicas.

Una vez dentro, el empresario la habría agarrado por detrás y violado por la fuerza. La exmodelo describe la presunta agresión como "brutal" y asegura que sufrió hematomas y hemorragias en distintas partes del cuerpo, además de daños en su ropa.

De acuerdo con su testimonio, Trump la sentó después en el borde de la cama y volvió a prometerle ayuda para conseguir un visado y acceder a la Universidad de Nueva York. Keul sostiene que estos ofrecimientos estaban condicionados a que guardara silencio sobre lo sucedido.

También le atribuye una frase en inglés: "The show must go on" ("El espectáculo debe continuar"). Los investigadores demócratas interpretan estas palabras como una indicación de que debía mantener en secreto la supuesta agresión y seguir participando en el certamen.

El documento señala que Keul había entregado su pasaporte al llegar al concurso y que, pese al estado de aturdimiento y temor que asegura haber experimentado, continuó con las actividades previstas.

Entre ellas figuraba una audición privada con John Casablancas, responsable de Elite Model Management, en la que participaron otras cuatro modelos. Según el testimonio, Casablancas les pidió que desfilaran ante él y les prometió ayuda para desarrollar sus carreras en la industria de la moda.

Terminada la competición, Keul regresó a Suiza. Semanas después rechazó una invitación para participar en otro certamen organizado por Trump en Hawái.

La mujer afirma que el empresario volvió a llamarla meses más tarde a Suiza para reiterarle sus propuestas de ayuda, que nuevamente rechazó.

Una versión distinta a la de 2024

El testimonio presentado por los demócratas introduce una diferencia importante respecto a las declaraciones públicas que Keul había realizado anteriormente.

En una entrevista publicada por The Independent en octubre de 2024, la exmodelo ya había denunciado que Trump la manoseó en una suite. Sin embargo, entonces sostenía que había conseguido "hablar con Trump para que desistiera" y que la violación no había llegado a consumarse.

Ahora, en cambio, asegura que fue violada.

El informe aborda expresamente esta discrepancia y señala que la nueva versión procede de varias semanas de conversaciones mantenidas durante 2026 entre Keul y los investigadores del Comité Judicial.

Los demócratas sostienen que su investigación incorpora información adicional sobre la presunta agresión y elementos de corroboración procedentes de otras personas que estuvieron presentes en el concurso. Sin embargo, la diferencia entre las declaraciones de 2024 y el relato actual constituye un aspecto relevante para evaluar el testimonio.

La Casa Blanca rechaza las acusaciones

La Administración Trump ha negado las acusaciones recogidas en el informe. Según informó Spectrum News, la Casa Blanca aseguró que ninguna de ellas es cierta.

La portavoz Lauren Bis calificó el documento de intento desesperado de los demócratas de distraer a los estadounidenses y defendió que Trump expulsó a Epstein de su club de Mar-a-Lago.

Por su parte, los demócratas insisten en que las declaraciones recopiladas justifican la apertura de una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre Trump y los delitos cometidos por Epstein.

La publicación del informe se produce en plena recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.