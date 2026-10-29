Fraude en Alaska: los demócratas buscaron a un segundo Dan Sullivan para dividir el voto republicano

Una detallada investigación del diario The New York Times ha expuesto cómo miembros de la campaña de la aspirante demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, y estrategas vinculados al DSCC (Comité Senatorial Demócrata) crearon y promovieron la candidatura del "independiente" Dan J. Sullivan, uno de los cuatro candidatos que aspiran al cargo.

Según explica el diario señero de la izquierda norteamericana, empleados de Peltola recibieron en el verano de 2025 el encargo de buscar en las listas de votantes registrados a todos los ciudadanos de Alaska que compartieran nombre y apellido con su rival, el senador republicano Dan S. Sullivan. Una vez la tuvieron, lanzaron una operación de captación, que incluía viajes secretos a lugares aislados de Alaska y un operativo importado del centro del país que viajó por todo el estado bajo nombre falso vendiendo la idea a posibles candidatos tomándose una cerveza con ellos.

La operación tuvo el éxito esperado. En la primavera del año siguiente, un profesor retirado de un minúsculo pueblo accesible sólo por mar y aire se presentó a las primarias. Se llama Dan J. Sullivan.

Una de las peculiaridades del sistema electoral de Alaska consiste en que en lugar de que se presenten los ganadores de las primarias de cada partido, lo hagan los cuatro más votados en unas primarias abiertas a todo aquel que quiera presentarse. Dan J. Sullivan pasó el corte debido en parte a votantes confundidos y en parte a votantes demócratas que querían que esa confusión tuviera lugar en las elecciones definitivas.

Aunque el objetivo del candidato señuelo Dan J. Sullivan al presentarse siempre estuvo claro, faltaban las pruebas que confirmasen que había sido una operación del Partido Demócrata. Tanto la campaña de Mary Peltola como el Comité Senatorial Demócrata han negado su implicación en este intento de torcer la voluntad. Pero resulta poco probable que un diario tan alineado con el Partido Demócrata publique este reportaje a una semana de las elecciones sin tenerlo todo atado y bien atado.

La reacción furibunda de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido con dureza contra Mary Peltola. Durante una multitudinaria intervención en la localidad de Chillicothe –en el estado de Ohio–, el mandatario ha reclamado que la candidata de la izquierda sea retirada de las papeletas electorales y procesada de inmediato por la vía penal tras desvelarse una maniobra orquestada para engañar al electorado mediante la inscripción del candidato señuelo.

Para el mandatario, esta maniobra no supone una simple artimaña partidista, sino una flagrante vulneración de las reglas del juego democrático: "Esto es fraude electoral al más alto nivel", proclamó tajante ante los asistentes al mitin. Poco después, a través de sus redes, Trump incidió en que los demócratas "buscaron y reclutaron ilegalmente a un hombre llamado Dan Sullivan para presentarse contra nuestro distinguido senador republicano con el fin de engañar, confundir y oscurecer las elecciones", denunciando además que los promotores de la treta incurrieron en delito de perjurio al negar su implicación bajo juramento ante los tribunales federales.

Trump insistió en que el sistema judicial no puede permanecer impasible ante tales artimañas: "Mary Peltola debería sufrir las consecuencias legales y políticas por lo que ha hecho, un fraude contra el público estadounidense, y Dan Sullivan debería poder postularse sin Mary Peltola ni el falso Dan Sullivan en la papeleta", aseveró.

Aunque estas exigencias son ridículas a estas alturas de la contienda, el Departamento de Justicia ya presentó una demanda la semana pasada exigiendo que los resultados de Alaska no se certifiquen si el senador republicano pierde en las elecciones y sus votos y los del otro Dan Sullivan superan a los de Mary Peltola.