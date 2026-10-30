Christa Pike rompe su silencio tras la doble inyección letal fallida: "Todavía me cuesta hablar"

La reclusa Christa Pike, de 50 años, ha roto su silencio tras convertirse en la protagonista de un insólito episodio en el sistema penitenciario estadounidense. El pasado 30 de septiembre, las autoridades penitenciarias de Tennessee trataron de ajusticiarla mediante dos inyecciones consecutivas sin éxito, lo que motivó su posterior traslado a un centro hospitalario bajo estrictas medidas de seguridad.

A través de una declaración facilitada por su defensa jurídica, la presa ha asegurado que experimenta un deterioro físico continuo desde que se interrumpió el procedimiento. "No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar", relató la convicta, quien insistió en que el impacto de la ejecución fallida trasciende a su propia estabilidad anímica: "El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma".

Tras la fallida aplicación del protocolo, la interna permaneció varias jornadas inconsciente en dependencias médicas, donde los facultativos le diagnosticaron una neumonía y un coágulo sanguíneo en una extremidad. Pese a encontrarse en fase de restablecimiento, Pike reconoció las secuelas psicológicas del trance: "Recuperarse no es lo mismo que estar bien", subrayó en la misiva, en la que admitió haber asumido su deceso horas antes del proceso y afrontar ahora la incertidumbre de su futuro legal.

Pike fue sentenciada a la pena capital en el año 1996 debido al asesinato premeditado de su compañera Colleen Slemmer, perpetrado un año antes en una escuela de Knoxville. Su caso reviste una singularidad jurídica e histórica, pues estaba llamada a ser la primera mujer ejecutada en el estado sureño en más de doscientos años. Durante el comunicado, la reclusa afirmó continuar pensando en la familia de la víctima y en la pérdida ocasionada.

La aplicación de este castigo en los tribunales locales mantiene una presencia constante en el debate sobre las garantías procesales. En la actualidad, 42 reclusos permanecen internados en el corredor de la muerte de la región, donde se han consumado 17 penas capitales desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló su restitución en 1977.