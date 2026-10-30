Tres fallecidos tras estrellarse dos helicópteros en una zona agrícola de EEUU

Tres personas han fallecido tras la colisión en el aire de dos helicópteros que terminaron estrellándose en un campo agrícola del condado de Yamhill, en el estado de Oregón, Estados Unidos. El accidente se produjo el jueves 29 de octubre, cerca de la localidad de McMinnville, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Yamhill. Las autoridades han desplazado a los servicios de emergencia y a los organismos federales encargados de investigar las causas del siniestro.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:10 horas, hora local, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencia tras observar la caída de las dos aeronaves. La colisión se produjo cerca de la intersección de la autopista 33 y la carretera Cruickshank, al sureste de McMinnville y a unos 64 kilómetros al suroeste de Portland.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía local, efectivos de la Policía estatal y personal sanitario. A su llegada, los equipos de emergencia comprobaron que ambos helicópteros se habían estrellado en un campo próximo a la carretera. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de las tres personas que viajaban en las aeronaves.

Los helicópteros implicados en el accidente eran un Robinson R22, fabricado en 1995, y un Airbus AS350B3, de 2018. En el primero viajaban una instructora de vuelo y un alumno piloto, mientras que el segundo estaba ocupado únicamente por su piloto. Las tres personas murieron como consecuencia del siniestro, según la información facilitada por las autoridades del condado.

Una de las víctimas ha sido identificada como Maddie Aasbo, una instructora de vuelo de 22 años originaria de Texas, que viajaba a bordo del Robinson R22. Con ella se encontraba un alumno piloto de nacionalidad británica cuya identidad no ha sido difundida públicamente. Las autoridades han explicado que estaban trabajando para informar a sus familiares antes de hacer público su nombre.

Según la información proporcionada por el sheriff, las gestiones para comunicar el fallecimiento del estudiante contaban con la colaboración del consulado y del FBI. La identidad del alumno se mantiene, por tanto, reservada mientras se completan las notificaciones correspondientes a sus allegados.

El tercer fallecido es Tyler Delane Sturdevant, de 38 años, residente en Newberg, Oregón, que era el único ocupante del Airbus AS350B3. Su identidad ha sido confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Yamhill, que también ha facilitado información sobre las circunstancias iniciales del accidente.

La colisión ha motivado la intervención de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Inspectores de ambos organismos se desplazaron hasta el lugar del siniestro para iniciar las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La NTSB será la encargada de dirigir la investigación, según la información difundida por la FAA. Los investigadores deberán determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre las dos aeronaves y analizar los factores que pudieron contribuir al accidente.

Por el momento, las autoridades no han comunicado una causa confirmada del siniestro. La investigación permanece abierta y será el trabajo de los organismos especializados el que permita establecer cómo se produjo el choque en el aire y qué circunstancias llevaron a que ambos helicópteros acabaran estrellándose en el campo agrícola próximo a McMinnville.