Nueve personas mueren en el accidente de un avión privado en Florida

Un avión privado en el que viajaban nueve personas se ha estrellado este domingo —alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT)—, en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, según ha comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El aparato, un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (Texas), ha caído en picado en una zona de casas prefabricadas del barrio de Cresthaven cuando se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las islas Bahamas.

Las imágenes del accidente muestran el impacto de la aeronave contra el suelo, que provocó una gran bola de fuego. El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, ha confirmado que las nueve personas que iban a bordo de la aeronave han muerto.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán la causa del siniestro. Los últimos datos recogidos por la plataforma Flightradar señalan que "volaba a una altitud de 8.750 pies (2.670 metros) y llegó a alcanzar una velocidad máxima de 585 km/h".