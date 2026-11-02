Quién es El-Sayed: el posible primer senador musulmán de EEUU al que Trump llama "yihadista"

La carrera por el Senado en Michigan se ha convertido en uno de los focos de mayor tensión política en Estados Unidos a apenas unas horas de las elecciones de medio mandato. En el centro de la polémica está Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al que Donald Trump ha llegado a llamar "yihadista" y al que acusa —sin aportar pruebas— de pertenecer a los Hermanos Musulmanes. La controversia ha llegado a provocar una auténtica batalla también en las filas demócratas.

El último episodio lo ha protagonizado Haley Stevens, una congresista demócrata que perdió las primarias frente a El-Sayed el pasado agosto y que este domingo ha anunciado que votará al republicano Mike Rogers. Y para escenificar su apoyo, Stevens apareció junto a Rogers en una iglesia de Detroit.

La respuesta de los demócratas fue inmediata. El presidente del Partido Demócrata de Michigan, Curtis Hertel, anunció que la tránsfuga Stevens ya no forma parte del partido y que no volverá a hacerlo. La dirección estatal ha cerrado filas en torno a El-Sayed y ha denunciado que la congresista había abandonado los principios que decía defender. Alguno incluso ha hablado públicamente de "traición despreciable".

Un médico musulmán que quiere llegar al Senado

Pero ¿quién es Abdul El-Sayed? Nació en Michigan hace 42 años, es médico epidemiólogo, hijo de inmigrantes egipcios y musulmán. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la sanidad pública: dirigió el Departamento de Salud de Detroit y posteriormente ocupó responsabilidades en los servicios de salud del condado de Wayne, uno de los más poblados del estado.

Con respecto a su formación académica, estudió en la Universidad de Michigan, se doctoró en Medicina en Columbia y obtuvo otro doctorado en Oxford como becario Rhodes, uno de los programas de becas más prestigiosos del mundo.

Entre sus principales propuestas figuran la sanidad universal financiada públicamente, una mayor intervención del Estado en la economía, la subida de impuestos a las grandes fortunas y la abolición del ICE, el organismo federal encargado de aplicar las leyes de inmigración. También defiende un embargo de armas a Israel y ha acusado al Gobierno de Benjamin Netanyahu de cometer un genocidio en Gaza, una de las posiciones que más rechazo han provocado entre sus adversarios.

De las críticas por Israel a los ataques de Trump

Precisamente su postura sobre Oriente Próximo está detrás de buena parte de la fractura demócrata. El-Sayed ha sido muy crítico con la política israelí y con la ayuda militar que recibe de Washington. Sus declaraciones y un anuncio electoral que vinculaba el gasto militar estadounidense en Israel con el encarecimiento de la vida han alimentado el enfrentamiento con Stevens y otros sectores del partido.

Donald Trump ha aprovechado la polémica para atacar al candidato y, en un mitin celebrado el 25 de octubre, el presidente le llamó "yihadista" y le vinculó con los Hermanos Musulmanes, además de advertir de que no debería tener acceso a secretos de Estado si llega al Senado.

La dimensión histórica de su candidatura tampoco es menor: si consigue el escaño, podría convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos. Para ello tendrá que imponerse al republicano Mike Rogers en un estado clave para el control de la Cámara Alta.

Por el momento, no hay pruebas de que El-Sayed pertenezca a esa organización fundamentalista ni de que haya defendido la violencia islamista. El candidato ha rechazado las acusaciones y sostiene que Trump está utilizando su religión para desacreditarle políticamente.