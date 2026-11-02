Trump arremete contra los demócratas en vísperas de las 'midterms': "Son muy, muy corruptos"

Donald Trump ha aprovechado la víspera de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para arremeter contra el Partido Demócrata y pedir el voto contra sus candidatos, a los que ha acusado de representar una amenaza para el país. El presidente estadounidense ha calificado la cita electoral de este martes como una de las más trascendentales de su vida.

"Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo", ha declarado durante un acto celebrado en Washington con motivo de la inauguración del renovado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, según informa Europa Press.

El mandatario republicano ha endurecido su discurso contra la oposición, asegurando que "el Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense". Trump ha insistido en esta acusación al afirmar que "son los candidatos más peligrosos jamás presentados" y ha tachado a la formación de "muy, muy corrupta".

Trump presume de sus resultados económicos

El presidente también ha dedicado parte de su intervención a defender la marcha de la economía estadounidense. "El país entero está creciendo aceleradamente", ha sostenido, antes de asegurar que Estados Unidos atraviesa un periodo de expansión sin precedentes.

"Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", ha afirmado en referencia a la evolución del precio del barril de crudo.

Trump ha pronosticado que el precio del petróleo seguirá bajando y ha relacionado esa previsión con el conflicto bélico con Irán. En este sentido, ha asegurado que "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", ha añadido sobre el enfrentamiento con Teherán.

Venezuela y Groenlandia

La política exterior también ha ocupado un lugar destacado en su intervención. El presidente ha reivindicado la actuación de su Administración en Venezuela, que ha definido expresamente como "la conquista de Venezuela".

"Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela", ha asegurado.

Trump también se ha referido a Groenlandia, asegurando que Estados Unidos dispone ahora de este territorio. "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", ha declarado.

El mandatario también ha recurrido al humor durante su intervención al plantear la posibilidad de rebautizar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln con su propio apellido.

"Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informéis de esto", ha afirmado en tono jocoso.