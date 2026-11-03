¿Cómo votan en las 'midterms' los astronautas de la NASA en la Estación Espacial?

En una jornada electoral decisiva para el futuro político de Estados Unidos, el derecho al voto ha traspasado este martes los límites de la atmósfera terrestre. Los tres astronautas estadounidenses actualmente desplegados en la Estación Espacial Internacional (EEI) —Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney— han ejercido su derecho al sufragio en las elecciones legislativas —midterms— a más de 400 kilómetros de altitud.

"¡Sí, incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros estadounidenses de la tripulación tuvieron el privilegio de votar desde la estación espacial. Rellenamos una papeleta electrónica y la enviamos de forma segura a los funcionarios electorales", explicó el astronauta de la NASA Anil Menon a través de un mensaje publicado en la red social X.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. pic.twitter.com/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

¿Cómo funciona el voto desde la órbita?

El proceso de sufragio desde la órbita terrestre no es nuevo, pero sí emblemático. El propio administrador de la agencia espacial norteamericana, Jared Isaacman, quiso poner en valor el compromiso democrático de la tripulación destacando el hito en sus redes sociales con un claro mensaje: "Fuera del planeta y aun así se presentan a votar".

Para hacer posible la participación electoral desde el espacio exterior se utiliza un procedimiento técnico plenamente consolidado que está respaldado por la legislación del estado de Texas. Meses antes del despegue, los astronautas rellenan una solicitud formal para habilitar el voto a distancia. Llegado el día de los comicios, el Centro de Control de Misión de la NASA en Houston envía una papeleta electrónica cifrada directamente a la Estación Espacial. Una vez que los tripulantes completan su elección en un ordenador a bordo, el documento encriptado se retransmite a través del sistema de satélites de seguimiento de la NASA hacia la estación terrena de White Sands, en Nuevo México. Desde allí, el archivo codificado viaja directamente hasta los funcionarios electorales del condado correspondiente para su cómputo oficial.

Un examen crucial para la Administración Trump

Más allá de la anécdota espacial, las elecciones legislativas de este martes representan un examen crucial para la Administración de Donald Trump, con un impacto inmediato en su margen de maniobra legislativo para la segunda mitad de su mandato. Asimismo, estos comicios marcan el comienzo de la carrera hacia la Presidencia en 2028, la cual estará inevitablemente condicionada por el equilibrio de poderes en el nuevo Congreso. Según recogen las últimas encuestas, todo apunta a que la Cámara de Representantes, la cámara baja del Capitolio, podría pasar a estar bajo el control del Partido Demócrata.