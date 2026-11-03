Donald Trump afronta un examen decisivo en las elecciones de medio mandato

Las elecciones legislativas de mitad de mandato —midterms— en Estados Unidos han adquirido la condición indiscutible de plebiscito sobre la gestión del presidente Donald Trump. Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de la Cámara Alta, en una jornada que definirá el margen de maniobra legislativa del mandatario republicano durante los dos años que le restan en la presidencia. Los comicios determinarán si el equilibrio institucional se mantiene o si se abre un periodo de bloqueo partidista frente al poder ejecutivo.

En la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños en liza, la aritmética parlamentaria resulta extraordinariamente ajustada. Con una composición actual de 219 actas en manos de la mayoría republicana y 214 del bando opositor —junto a dos vacantes—, a los demócratas les bastaría con arrebatar tres escaños para recuperar el control parlamentario. Según los modelos demoscópicos recopilados por Decision Desk HQ, las opciones de que la formación opositora consiga imponerse en la Cámara Baja alcanzan un elevado 84 % de probabilidades, lo que certificaría una notable contestación al programa de gobierno actual.

El panorama se presenta igualmente reñido en el Senado, donde los demócratas cuentan con un 64 % de opciones de arrebatar el predominio republicano. Para consumar dicho relevo de fuerzas, la oposición debe retener sus posiciones clave —con especial atención al estado de Míchigan— y conquistar al menos cuatro de los seis escaños más disputados que actualmente ostentan los conservadores. Enclaves como Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas, tradicionalmente alineados con el voto conservador, experimentan una contienda mucho más estrecha de lo habitual.

Entre los factores que explican este distanciamiento electoral en zonas tradicionalmente republicanas destacan las tensiones derivadas de la persistente inflación, el desgaste generado por la guerra de Irán y las consecuencias negativas vinculadas a los aranceles comerciales. Estas fricciones han penalizado la agenda económica de la Administración, alimentando el descontento de clases medias y sectores productivos.

No obstante, analistas y estrategas políticos recuerdan que conviene extremar la cautela ante los vaticinios demoscópicos. En convocatorias anteriores, los sondeos han mostrado una tendencia recurrente a subestimar la movilización del electorado conservador, capaz de acudir masivamente a las urnas en el último momento. Por ello, el veredicto final dependerá de la capacidad real de convocatoria que demuestre la base electoral de Trump en los distritos decisivos.