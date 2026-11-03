Elecciones en EEUU 2026: ¿Cuándo y a qué hora se empezarán a conocer los resultados desde España?

Los ciudadanos de Estados Unidos acuden a las urnas en este trascendental 3 de noviembre de 2026 para celebrar sus tradicionales elecciones de mitad de mandato —midterms—, una cita clave que mide el pulso político del país y el mandato en curso de Donald Trump.

Para los seguidores e interesados en la política internacional que aguardan desde España, la gran incógnita radica en el momento en el que se despejarán las incógnitas de los colegios electorales y se reflejarán los primeros balances de escaños.

Los primeros datos

Debido a la diferencia horaria de seis horas o más respecto a la costa este de Estados Unidos, los primeros cierres de colegios electorales —como los registrados en partes de Indiana y Kentucky— comienzan a producirse cuando en la península ibérica ya ha entrado la medianoche.

Sin embargo, el grueso del recuento y la proyección de tendencias significativas no se materializan de forma instantánea al cerrar las urnas. Tal y como señalan los análisis de las agencias y expertos en política norteamericana, el goteo constante de datos se intensificará durante la madrugada española, a medida que avancen las horas clave en estados decisivos para el control del Congreso y el Senado —con cierres destacados entre la 01:00 y las 03:00, hora peninsular—.

Resultado definitivo

Pese al avance nocturno del escrutinio, será ya a lo largo de la jornada del miércoles 4 de noviembre cuando comiencen a perfilarse con claridad los primeros balances sólidos desde España.

No obstante, la complejidad del sistema electoral estadounidense, el voto por correo en determinados estados y la ajustada pugna en varios distritos clave hacen que, en muchas ocasiones, no se disponga de un balance definitivo y completo de forma inmediata, prolongando el suspense informativo durante todo el día.