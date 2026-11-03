Quiénes son las nueve víctimas del avión privado que se ha estrellado Florida

Nueve personas murieron el domingo después de que un avión privado se estrellara y explotara en una calle del área metropolitana de Palm Beach, en el sur de Florida. El aparato, un Learjet 60 que había despegado de Austin con destino a las Bahamas, transportaba a siete pasajeros y dos tripulantes. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga las causas del accidente y analiza si el hielo, las turbulencias o posibles errores humanos pudieron influir en el siniestro.

Entre las víctimas se encontraban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. También viajaban en el avión Rachel Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina. Los datos sobre las identidades y las circunstancias personales de los fallecidos han sido difundidos a partir de un comunicado conjunto de las familias.

Adam Robinson era un empresario del sector tecnológico de Texas. En su perfil de LinkedIn se presentaba como fundador y director ejecutivo de RB2B y Retention.com, además de ocupar el puesto de consejero delegado de Moltsets. Anteriormente había trabajado en Lehman Brothers y Barclays, dos compañías del sector financiero. Robinson viajaba con su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños. En un comunicado conjunto, las familias han descrito a la pareja como unos padres entregados. "Helen y Adam protagonizaron una historia de amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y don para hacer que la gente se sintiera bienvenida conmovieron a muchísimas personas", recoge el texto.

Helen Sharp se dedicaba al arte y la cerámica. Según el homenaje publicado en la cuenta de Instagram @helensharpceramics, había vivido durante varios años en el extranjero, entre ellos en Buenos Aires, donde conoció a Adam Robinson y fundó su propia agencia de relaciones públicas, Influential PR. La publicación la recuerda como una persona creativa, llena de energía y con talento para la cerámica. También destaca su afición por viajar y la relación que mantenía con su marido. El padre de Helen, Dudley Sharp, ha declarado a The Palm Beach Post que conocer que su hija y el resto de la familia viajaban en el avión había sido "un duro golpe".

Rachel Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina también figuraban entre los pasajeros del Learjet 60. En el comunicado conjunto de las familias, Reed y Fehr señalaban que eran personas "llenas de alegría y espíritu aventurero". El texto destaca que vivían sus relaciones personales con intensidad y que estaban comprometidas con la vida que habían construido juntas. Sobre Anita Maria Cetina, el comunicado señala que cuidaba de Emma y Charlie y que formaba parte de la familia. "Nos dejó un legado de amor y devoción incondicionales", añade el texto.

Entre las víctimas se encontraba Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, que era la copiloto del avión. Filgueiras había conseguido su licencia de piloto cuando tenía 17 años. Su madre, Camila Corteleti, confirmó su fallecimiento y recordó la pasión de su hija por la aviación. "Le encantaba la libertad. Era completamente diferente ver el mundo desde la cima". En una entrevista concedida en 2023 a una filial local de CBS News, Filgueiras había contado que estaba orgullosa de haber obtenido la licencia de piloto mientras todavía cursaba el último año de secundaria. "Me gusta ser diferente a los demás", explicó entonces.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte investiga las circunstancias del accidente. Entre las hipótesis que examina figuran la posible presencia de hielo y las turbulencias, así como la posibilidad de que se produjeran errores humanos.

El Learjet 60 se estrelló en picado en una calle del área metropolitana de Palm Beach después de partir de Austin con destino a las Bahamas. El impacto provocó una explosión y causó la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo.